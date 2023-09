Os apaixonados pelo Festival Folclórico de Parintins têm um motivo a mais para comemorar neste próximo sábado, 09 de setembro, com a realização do 21º Festival Folclórico de Parintins em Miniatura. O evento, que já se tornou uma tradição na cidade, está marcado para as 19h e acontecerá no Complexo Benedito Azedo, prometendo uma noite repleta de magia e criatividade.

A principal característica do festival é a reprodução dos bois Garantido e Caprichoso em tamanho reduzido. Os artistas responsáveis pelo projeto utilizam toda a sua criatividade para criar apresentações de itens, vaqueirada e módulos com apenas 1,50cm de altura, e surpreendem com movimentos semelhantes aos dos bois originais. Na mini arena, bonecos com aproximadamente 35cm de altura ganham vida, recriando a magia do festival.

É importante destacar que, mesmo na versão miniatura, alguns elementos fundamentais do festival, como o apresentador, levantador de toadas, amo do boi, batucada e marujada, continuam sendo representados por pessoas, garantindo a autenticidade das apresentações.

Os bois em miniatura

Na ordem de apresentação deste ano, o Mini Garantido será o primeiro a se apresentar na mini arena, trazendo o tema “Parintins, Identidade Cultural”. Em seguida, o Mini Caprichoso entra em cena com o tema “Meu Brinquedo de Verdade”.

Ao longo dos anos, o evento tem promovido a inclusão social através da arte, tornando-se uma importante vitrine para os talentosos artistas da região. A brincadeira dos bois em miniatura é uma forma lúdica e criativa de preservar e celebrar a rica cultura folclórica de Parintins.

O evento é uma realização da Prefeitura de Parintins, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.