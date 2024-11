Descubra tudo sobre o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2025, que acontece de 30 de Janeiro a 02 de fevereiro, com shows, exposições e gastronomia típica.

Barcelos, no coração da Amazônia, é um destino turístico vibrante que combina cultura, natureza e aventura. Conhecida como a “capital da pesca esportiva”, a cidade atrai visitantes com suas belezas naturais, praias de água doce e o famoso Festival dos Peixes, que celebra a rica biodiversidade aquática da região.

O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2025 promete ser um evento vibrante e repleto de atrações, celebrando a rica cultura local e a diversidade da fauna aquática. De 30 de Janeiro a 02 de fevereiro, a cidade de Barcelos, no Amazonas, se transforma em um ponto de encontro para amantes de peixes ornamentais, cultura e da música, com uma programação que inclui shows, exposições e atividades educativas.

Principais Destaques

Localização : Barcelos está a 399 km de Manaus, sendo o maior município em extensão territorial do Amazonas.

: Barcelos está a 399 km de Manaus, sendo o maior município em extensão territorial do Amazonas. Festival dos Peixes : Evento tradicional que ocorre em janeiro, destacando a disputa entre peixes ornamentais.

: Evento tradicional que ocorre em janeiro, destacando a disputa entre peixes ornamentais. Pesca Esportiva : Atraí turistas de várias partes do Brasil e do mundo.

: Atraí turistas de várias partes do Brasil e do mundo. Belezas Naturais : Praias, ilhas e a rica fauna aquática do Rio Negro.

: Praias, ilhas e a rica fauna aquática do Rio Negro. Data: 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025

30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025 Local: Arena Piabódromo, Barcelos (AM)

Arena Piabódromo, Barcelos (AM) Valor Entrada: ( A decidir)

( A decidir) Atrações: Shows de artistas locais, exposições de peixes ornamentais e eventos esportivos.

Atrações Turísticas de Barcelos

Barcelos é um destino que oferece uma variedade de atrações para os turistas. Entre as principais, destacam-se:

Praia Grande : Conhecida como a “alma do barcelense”, é ideal para visitar entre setembro e março, quando suas areias brancas estão em destaque.

: Conhecida como a “alma do barcelense”, é ideal para visitar entre setembro e março, quando suas areias brancas estão em destaque. Ilha do Governador : Parte do arquipélago fluvial de Mariuá, oferece um ambiente tranquilo e natural.

: Parte do arquipélago fluvial de Mariuá, oferece um ambiente tranquilo e natural. O Maior Arquipélado Fluvial do Mundo – Arquipélago de Mariuá

– Arquipélago de Mariuá Centro Cultural Esportivo Mariuá: Local onde acontece o Festival dos Peixes, também conhecido como “Piabódromo”.

Festival dos Peixes: Uma Celebração Cultural

O Festival dos Peixes é um evento que ocorre anualmente em janeiro e é uma das principais atrações de Barcelos. Durante o festival, duas agremiações competem em um desfile vibrante:

Acará-disco: Representado pelas cores preta e amarela. Cardinal: Com as cores vermelha e azul.

O festival não é apenas uma competição entre peixes ornamentais, mas também inclui:

Eventos esportivos

Shows e apresentações culturais

Feiras de artesanato e gastronomia local

Pesca Esportiva: O Paraíso dos Pescadores

Barcelos é reconhecida como um dos melhores destinos para a pesca esportiva no Brasil. A cidade oferece:

Pacotes personalizados para turistas, incluindo opções de barcos-hotéis.

para turistas, incluindo opções de barcos-hotéis. Espécies de peixes como tucunarés e bagres, que atraem pescadores de todo o mundo.

Os visitantes podem optar por diferentes modalidades de pesca, aproveitando a rica biodiversidade do Rio Negro.

Como Chegar a Barcelos

A cidade é acessível por via fluvial ou aérea, com opções de transporte que incluem:

Voos diretos de Manaus, operados por voos fretados

de Manaus, operados por voos fretados Barcos recreativos e lanchas expressas, que oferecem uma experiência única de viagem pelo rio.

Atrações Musicais

Atrações ainda a serem anunciadas, nacionais e locais que se apresentarão ao longo do evento, garantindo uma programação diversificada e animada.

Gastronomia Local

O festival não seria completo sem a presença da culinária típica da região. Os visitantes poderão degustar pratos tradicionais, que refletem a riqueza dos ingredientes locais. Barracas de comida estarão disponíveis, oferecendo uma variedade de opções para todos os gostos.

Atividades Educativas

Além das atrações musicais e gastronômicas, o festival também contará com oficinas e palestras voltadas para a educação ambiental e a preservação das espécies aquáticas. Essas atividades são uma oportunidade para os participantes aprenderem mais sobre a importância da conservação dos peixes ornamentais e do meio ambiente.

Conclusão

O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos 2025 é uma celebração que une cultura, música e natureza, atraindo visitantes de todo o Brasil. Com uma programação diversificada, o evento promete ser uma experiência inesquecível para todos os que participarem. Não perca a chance de vivenciar essa festa única e cheia de vida!