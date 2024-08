Celebrando dez edições e conquistando cada vez mais espaço fixo na agenda cultural de Manaus, a festa “Summer Eletrohits” anunciou novidades para o evento comemorativo, que acontece em 14 de setembro.

Saindo das casas noturnas da capital, a festa será realizada pela primeira vez no espaço Via Torres, localizado na avenida Visconde de Porto Seguro, paralela à avenida das Torres, na Zona Centro-Sul da capital.

O novo local foi escolhido pensando em abrigar um número significativo de frequentadores da festa. Para a produtora e DJ Luana Aleixo, idealizadora do evento, o público tem se diversificado ao longo das edições, o que motivou a mudança de endereço.

“Sabemos que temos pessoas desde abaixo dos 25 anos até adultos de 40, 45 anos ou mais. É um desafio conseguir agradar grupos tão diferentes, mas ao mesmo tempo uma grande realização. Sempre quis que a festa pudesse ser um local que minha mãe também pudesse frequentar por exemplo”, diz.

O evento, criado em 2022 e inspirado na coletânea musical de mesmo nome, tem como principal proposta fazer um resgate da música pop e eletrônica dos anos 2000, bem aos moldes dos “flashbacks” dos anos 70, 80 e 90, onde a nostalgia é o tempero principal.

“Essa nostalgia toda tem nos permitido brincar e nos divertir bastante realizando a festa. Eu sempre digo que a melhor parte do evento é como as pessoas se dedicam à voltar no tempo: as roupas, os acessórios, parece que voltamos pra uma época não só pela estética, mas porque tudo era muito mais simples”, relata Maria Paula Santos, produtora da festa.