O tenista Felipe Meligeni, 137º no ranking da ATP, foi derrotado nesta terça-feira (28) pelo norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, e deixou o Brasil sem representantes nos torneios de simples de Roland Garros. Ruud fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em uma hora e 55 minutos, e avançou à segunda rodada. Cinco tenistas brasileiros entraram no quadro principal de Roland Garros, mas nenhum deles jogará a segunda rodada. Antes de Meligeni, Bia Haddad, Thiago Wild, Thiago Monteiro e Gabriel Geide foram eliminados na segunda-feira. No domingo, Laura Pigossi caiu na estreia. Finalista em Paris em 2022 e 2023, Casper Ruud de 25 anos já venceu nesta temporada o ATP 500 de Barcelona e o ATP 250 de Genebra, ambos disputados no saibro. O adversário de Ruud na segunda rodada será o espanhol Alejandro Davidovich (32º), que passou pelo monegasco Valentin Vacherot (116º) em quatro sets, com parciais de 4-6, 6-2, 6-2 e 7-6 (7/2).

*Com informações da AFP