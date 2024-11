Ampliando o acesso de famílias a imóveis financiados, o governador Wilson Lima deu início, neste sábado (16/11), ao primeiro Feirão Amazonas Meu Lar, maior programa habitacional da história do estado, criado pelo Governo do Amazonas. O feirão acontece até domingo (17/11), no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul, e prevê subsídios do Governo do Estado, com valores de até R$ 35 mil, para famílias cadastradas no Amazonas Meu Lar utilizarem no pagamento da entrada de unidades habitacionais financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

“Tudo isso indica que estamos no caminho certo de dar dignidade para essas pessoas, além de uma solução de moradia. Nós priorizamos aquilo que já estava pronto no mercado, o que as construtoras já tinham disponíveis. Esses apartamentos estão inseridos na dinâmica da cidade porque têm escolas, saúde e comércio próximos, e isso é importante para essas famílias, para que possamos resolver não só a habitação, mas o social”, afirmou Wilson Lima.

O feirão iniciou às 9h e segue até às 19h, neste sábado, e no domingo a programação permanece no mesmo horário. O evento reúne os órgãos responsáveis pelo Programa Amazonas Meu Lar: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), (Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência de Estado de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect).

Ao todo serão disponibilizadas mais de 3,7 mil unidades habitacionais, divididas em 32 empreendimentos imobiliários credenciados no Amazonas Meu Lar na linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar. A modalidade é voltada para o público interessado em financiamento de unidade habitacional com o subsídio estadual na entrada, que varia de R$ 20 mil a R$ 35 mil, dependendo da faixa de renda do interessado. Durante o feirão, as pessoas poderão escolher o imóvel de interesse e fazer a avaliação de crédito diretamente nos estandes das construtoras.

Além das construtoras, também participam do feirão o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), a Caixa Econômica Federal, Associação do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Amazonas (Creci), o Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, destacou a importância do evento para o aquecimento do mercado imobiliário no Amazonas. Segundo ele, o Feirão do Amazonas Meu Lar deve movimentar mais de R$ 220 milhões de reais em apenas dois dias, ao passo que o setor vende, em média, entre R$ 200 e R$ 250 milhões em um período mensal.

“Existe incorporador que reduziu o preço para dar oportunidade para os clientes conseguirem adquirir suas unidades dentro da Faixa 1. Isso é uma demonstração do quanto o programa é importante, da aderência por parte deles e, também, dos clientes. É o maior subsídio que está sendo dado em todo o Brasil”, frisou Medina.

O soldador Hudson dos Santos, de 26 anos, passou por todas as etapas do processo e assinou o contrato para receber uma das unidades do feirão em dezembro deste ano. Hudson conta que mora de aluguel na zona oeste da cidade e considerava um sonho distante ter acesso a um imóvel no próprio nome.

“Às vezes achamos que o sonho da casa própria é um sonho muito distante, e esse auxílio nos ajuda muito. Eu já sei que vai ser agora [a entrega] em dezembro e a felicidade é imensa, porque sair do aluguel não tem coisa melhor. É pagar por aquilo que realmente vai ser nosso”, afirmou.

*Ampliação*

O objetivo do Feirão do Amazonas Meu Lar é ampliar o acesso da população à linha de atendimento do Subsídio Entrada do Meu Lar, na qual os principais critérios são renda e crédito aprovado. O subsídio resolve um dos principais entraves para famílias de baixa renda acessarem um financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida, que é o valor da entrada do imóvel.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00. Somado com o subsídio disponibilizado pelo Governo Federal, em alguns casos é possível até zerar a entrada.

Para participar do feirão e acessar a linha de atendimento, é necessário estar pré-cadastrado no programa Amazonas Meu Lar. O pré-cadastro foi reaberto de forma permanente e pode ser feito pelo site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI.

*Palestras*

A programação do feirão inclui, ainda, palestras com temas como planejamento financeiro, jardinagem em apartamento, empreendedorismo digital como renda extra, boas práticas para manutenção de unidade habitacional, horta em varanda e organização de ambientes. No sábado, as exposições dos assuntos acontecerão das 14h às 17h, e no domingo, das 10h às 16h.

*Amazonas Meu Lar*

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, ele tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo Arrendamento Residencial (FAR).

Até o momento, 5.827 famílias foram atendidas com soluções de moradia definitivas, transitórias e compensatórias e 17.305 com regularização fundiária.