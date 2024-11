Os interessados em financiar imóvel com auxílio do subsídio estadual Entrada do Meu Lar terão a oportunidade de conhecer os empreendimentos disponíveis e fazer a análise de crédito diretamente com as construtoras credenciadas. Isso será possível durante o 1º Feirão do Amazonas Meu Lar, evento que acontece neste sábado (16) e domingo (17), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

A secretária executiva de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Daniella Jaime, reforça que o foco do feirão é a linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar.

“O subsídio estadual é para auxiliar no pagamento da entrada do financiamento de unidade habitacional adquirida através do programa federal Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”, explicou.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

De acordo com o secretário da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro, o Programa Amazonas Meu Lar também tem outras linhas de atendimento, como construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), recursos próprios do Estado ou operações de crédito.

Outras linhas do programa

• Construção de Unidades Habitacionais (UHs) com recursos do FAR/MCMV e complemento do Governo do Estado;

• Retrofit para fins de moradia popular, em parceria com o MCMV

• Construção de Unidades Habitacionais (UHs) e outras soluções com recursos próprios ou operações de crédito;

• Soluções de Moradias dos programas estaduais com regras próprias: Prosamin+ e Prosai Parintins;

• Regularização e emissão de Título Definitivo;

• Compra Assistida – no valor de R$ 100 mil (parte financiado) para a compra de imóvel e terá como público prioritário famílias da Faixa 1, com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo Arrendamento Residencial (FAR).

O programa alcançou, até o momento, 22.760 famílias. Dessas, 5.827 foram atendidas com soluções de moradia e 16.933 com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas 55.358 soluções em forma de indenização, bônus moradia, bolsa moradia e auxílio moradia.

