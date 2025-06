Visuliazação: 0

Ter um diploma de curso superior é um sonho para muitos brasileiros, e, ao longo dos últimos anos, tem se tornado cada vez mais possível. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a proporção de trabalhadores com ensino superior já supera os 23%. Além disso, quem possui graduação tende a ter melhores salários e enfrenta menos dificuldades com o desemprego em comparação àqueles que concluíram apenas o Ensino Médio.

E, para abordar as vantagens e as possibilidades para a carreira profissional, a Feira Norte do Estudante (FNE) 2025 reunirá várias instituições de ensino e projetos acadêmicos entre os dias 24 e 26 de setembro, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, localizado na Av. Djalma Batista, nº 2.100, bairro Chapada – Zona Centro-Sul de Manaus.

A FNE é o principal evento da Região Norte quando se trata de conectar jovens e pessoas em busca de recolocação profissional com representantes de instituições de ensino e empregadores.

Entre os expositores confirmados estão a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Faculdade Estácio, Martha Falcão Wyden, Universidade Paulista (UNIP), Fametro, Fametrotec, Anhanguera e o Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (Icomp/UFAM).

Todas são instituições que se destacam pela qualidade de ensino, infraestrutura e formação interdisciplinar. Além de cursos de graduação nas modalidades de Licenciatura, Bacharelado e Tecnólogo, em diferentes áreas do conhecimento, como Exatas, Humanas e Biológicas.

Inês Daou, fundadora da FNE, destaca que, independentemente da escolha, a busca por uma carreira de sucesso se inicia ainda na formação.

“É muito importante que o estudante seja proativo na sua formação para além da sala de aula. Participar de monitoria, estágio, extensão ou projetos de pesquisa são ações que fomentam o portfólio e dão credibilidade em processos seletivos. Ou seja, a capacitação e qualificação devem acontecer desde o início e serem constantes. Dessa forma, o candidato estará sempre um passo à frente e mais próximo de realizar seus objetivos”, ressalta a organizadora do evento.

Além das instituições, outro destaque será a apresentação do “Cunhatã Digital”, um projeto do Icomp/UFAM, chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que busca estimular a participação de mulheres e combater a desigualdade de gênero nos campos de Engenharia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Durante os três dias de evento, o público terá contato com diferentes representantes e participará de várias programações, como oficinas, workshops, rodas de conversa e bate-papos com especialistas sobre diversos temas ligados à construção de carreira, crescimento profissional, oportunidades de estágio e até intercâmbio no Brasil e no exterior.

“A FNE é uma oportunidade real de transformação. Quem participa sai com novas ideias, conexões importantes e, muitas vezes, com o primeiro passo dado para viver o que sempre sonhou. Esperamos você nesta edição”, finaliza.