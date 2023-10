A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) estendeu o período de realização da Feira do Pirarucu até finalizar o estoque. A atividade está acontecendo na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro, a partir das 7h.

O pescado é de manejo sustentável realizado por pescadores da comunidade Maripulândia, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus).

O filé do pirarucu está sendo comercializado a R$ 30 reais o quilo; a manta a R$ 21 o quilo; a ventrecha a R$ 16 o quilo; a carcaça a R$ 7 o quilo; e a cabeça inteira do pirarucu a R$ 10 por unidade. O corte do filé está limitado a cinco quilos por pessoa.

A Feira do Pirarucu é resultado de uma parceria entre a FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman).

Além disso, a venda do pirarucu manejado tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).