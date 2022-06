5/5 - (2 votes)

A tradicional Feijoada do Paulista que acontece no segundo dia do Festival Folclórico de Parintins, será realizada em forma de tributo em homenagem ao seu idealizador Sandro Putnoki.

Ele, que, infelizmente foi vítima do covid-19, reunindo torcedores dos bumbás Garantido e Caprichoso, no dia 25 de junho de 2022.

O evento irá ter como atração artistas nacionais e regionais, como Ivo Meireles, Auzier do Samba, Grupo Toada de Roda, Tony Medeiros, Arlindo Neto, Fellipe Junior, Márcia Siqueira, Leonardo Castelo, Klinger Jr, Iana Yra, James Rios, Hellen Veras, Márcia Novo, DJ Markinhos Sales e DJ Layla Abreu e conta com uma mega estrutura para receber o público.

De acordo com o filho de Sandro, o empresário Márcio Putnoki, a realização desse evento é um ato de respeito em memória ao seu pai.

“Meu pai fez vários pedidos antes de partir e um deles é que não deixássemos de realizar a feijoada. Junto aos meus familiares e amigos mais próximos, estamos unidos em prol a não deixar essa tradição morrer e ao mesmo tempo manter viva a memória de louco torcedor apaixonado que tanto fez e colaborou com o festival de Parintins, em forma de um merecido tributo”, além da feijoada, será inaugurado um busto do paulista ao lado do seu boi garantido as margens do rio Amazonas", destacou Márcio.

Informações sobre a feijoada

A feijoada acontecerá no mesmo local em Parintins, na rua Armando Prado, a partir das 11h30 e dá direto a um Kit com ingresso e camisa.

1° lote - R$ 80,002° lote - R$ 100,003° lote - R$ 120,00

Vendas

Ponto venda no Plaza Shopping (balcão da viva a vida - Parintins 2022)Loja Onix prime (Millenium Shopping)

Disque entrega e maiores informações pelo WhatsApp (92) 991987336 (entrega grátis acima de 3 kits).

Fotos: Divulgação

