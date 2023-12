A Federação Internacional de Surfe (ISA) apresentou uma proposta ao governo polinésio e ao comitê de organização dos Jogos de Paris-2024 para eliminar a construção da torre de juízes em Teahupo’o. A ideia é que as competições sejam julgadas com base em imagens captadas das costas do mar e do ar. A proposta foi enviada no dia 9 de dezembro e tem como objetivo evitar a controvérsia em torno da construção da torre no recife. De acordo com a ISA, a proposta consiste em utilizar drones para captar imagens ao vivo da terra, da água e do ar durante as provas de surfe. Dessa forma, seria possível julgar as competições sem a necessidade de construir uma nova torre. A entidade acredita que essa mudança de abordagem trará benefícios tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro.

Diante dessa proposta, o Comitê Organizador de Paris-2024 (Cojo) informou que entrará em contato com os principais envolvidos no processo, como o governo polinésio, a ISA, a Liga Mundial de Surfe (WSL) e a emissora dos Jogos (OBS). O objetivo é entender como a ISA planeja organizar as provas sem o uso da torre de juízes, levando em consideração os desafios esportivos, de transmissão televisiva, orçamentários e de legado. A proposta da ISA representa uma mudança significativa na forma como as competições de surfe serão julgadas em Teahupo’o durante os Jogos de Paris 2024. Ao utilizar drones para captar imagens ao vivo, a entidade busca uma solução alternativa que evite a construção da controversa torre de juízes. Agora, cabe ao governo polinésio, ao comitê de organização e às demais partes envolvidas avaliar essa proposta e tomar uma decisão que atenda aos interesses de todos os envolvidos.