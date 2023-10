Familiares e amigos do estudante da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Marco Aurélio Winholt Castro, de 20 anos, estão revoltados e querem Justiça pelo assassinato do jovem. O universitário morreu após um tiro nas costas na sexta-feira (06/10), na comunidade Raio de Sol, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O policial militar envolvido no caso está sendo investigado.

Segundo o pai da vítima, Hugo Celso Ferreira Castro, o rapaz estava com amigos na rua, quando um veículo branco em alta velocidade passou pelo local e assustou o grupo de amigos. Todos correram para um beco e, segundo a família, policiais militares que passavam pelo local atiraram sem saber o que estava acontecendo.

O universitário chegou a ser levado pelos próprios policiais ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste, mas não resistiu ao ferimento. O enterro do jovem ocorrerá neste domingo (8), no Cemitério Parque Tarumã.

Vizinhos informaram que a vítima não tinha nada a ver com algo ilícito e que não houve troca de tiros. No Instagram do jovem, a família postou a foto do Boletim de Ocorrência (BO) e desabafou: “O que ceifou a vida dele, foi sim a violência policial exagerada, que já chega atirando, achando que todo mundo é mau”.

Marco cursava o 5º período do curso de Relações Públicas. A Faculdade de Informação de Comunicação (FIC) da Ufam emitiu um anota de pesar pela morte do estudante e destacou que a comunidade “assegura o caráter íntegro do aluno e se solidariza junto aos familiares e amigos”.

A Polícia Militar do Amazonas reforça seu compromisso com a proteção da sociedade e, diante da denúncia feita pela família da vítima, que registrou um BO, um procedimento será instaurado para apurar e esclarecer o caso.