O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, negou ontem (10) que o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) tenha solicitado cidadania italiana, ao contrário do que chegou a ser noticiado por veículos no Brasil associando o fato a uma tentativa de fuga.

“(Bolsonaro) nunca solicitou a cidadania italiana e não sei se ele pode obtê-la. Depois, existem leis estaduais, não é uma questão de escolha pessoal”, afirmou o ministro, segundo o jornal diário italiano La República.

Jair Bolsonaro já é cidadão italiano. Durante viagem ao país em 2021, quando foi participar de reunião do G20 que ocorreu em Roma, ele recebeu o título de cidadão honorário na comuna de Anguillara Veneta, na província de Pádua, de onde imigraram seus bisavós.

O processo de busca pela cidadania italiana dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo e Flávio, rendeu publicações e memes no Twitter. Ambos estiveram, de fato, na embaixada do da Itália para tratar do pedido, que está em andamento, mas o senador Flávio garante que não considera deixar o país.

Segundo o parlamentar, o processo já está em andamento há três anos e se trata apenas de uma busca por um direito garantido à sua família. Flávio disse que pretende disputar a reeleição para o cargo de senador no próximo pleito.

“Minha família tem origem italiana e tenho direito de requerer cidadania italiana, o que começou a ser tratado em setembro de 2019”, declarou na época.

