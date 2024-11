George Russell comandou a classificação na madrugada deste sábado (23) e conquistou a pole-position para o GP de Las Vegas, que acontece na madrugada deste domingo (24). O piloto da Mercedes bateu Carlos Sainz no fim e garantiu pela terceira vez na temporada 2024 a posição de honra do grid, a quarta na carreira. Pierre Gasly colocou uma surpreendente Alpine na terceira colocação.

Dessa vez, os treinos livres não enganaram. A Mercedes de fato se achou na veloz pista de rua de Las Vegas e chegou na classificação como o carro a ser batido, por mais que o próprio Russell tenha ficado sem respostas para explicar a razão da performance até dominante. Ainda assim, ele e Lewis Hamilton se revezaram na liderança tanto do Q1 quanto do Q2, mas não se tratou de um voo totalmente solo.

O tricampeão Max Verstappen, aliás, lutou o máximo que pôde para encaixar um giro decente o suficiente para se colocar na briga na corrida. Com um carro ajustado em cima da hora para conter o arrasto aerodinâmico, Max novamente mostrou por que é o piloto que mais faz diferença mesmo com um equipamento inferior em comparação aos rivais. De positivo, a quinta colocação, à frente de Lando Norris, que ficou em sexto.

A classificação

Depois de três sessões de treinos livres dominadas pelos carros da Mercedes, os pilotos retornaram à ação com os termômetros em 12°C de temperatura ambiente, asfalto em 15°C e umidade relativa do ar em 26%. Mas apesar do bom desempenho de Russell e Hamilton, Ferrari e McLaren também se apresentaram fortes tanto em voltas rápidas quanto em simulação de corrida.

Verstappen, por sua vez, brigou bastante com o RB20 — que passou por um ajuste de última hora na asa traseira, cortada para reduzir o arrasto aerodinâmico e resolver a enorme perda de até 0s6 nas longas retas. O neerlandês só conseguiu se sentir mais à vontade quando, no fim do TL3, calçou os pneus macios e sentiu o carro “infinitamente melhor” em termos de aderência.

Cerca de 20 minutos depois da interrupção por uma bandeira vermelha, Verstappen foi o primeiro a ir para a pista em busca de voltas de aquecimento de pneus antes de acelerar para valer. Por conta disso, os carros da McLaren foram os primeiros a registrarem volta rápida, com Norris mais rápido que Piastri. Os dois pularam para as primeiras colocações, até que Sainz fechou a primeira tentativa em 1min33s022, colocando a Ferrari na liderança.

Veio, então, Russell, já baixando em 0s2 a marca no primeiro setor. Ele manteve o rimo e assinalou 1min32s811, enquanto Sainz pulou para segundo. Hamilton, todavia, passou reto na curva 13 e se viu obrigado a abortar a primeira tentativa.

Volta final para todos, e, de repente, foi a Ferrari quem apareceu disposta a jogar água no chope alemão. Primeiro, Leclerc voou e pegou a pole provisória, só que Sainz foi ainda melhor e formou a dobradinha italiana. Mas era dia de Mercedes, e Russell não deixou a chance escapar e confirmou o rótulo de azarão do fim de semana. Para completar a festa do imprevisível, Gasly tratou de colocar a Alpine no top-3.

Grid de Largada:

1 G RUSSELL Mercedes 1:32.312 25 2 C SAINZ Ferrari 1:32.410 +0.098 24 3 P GASLY Alpine 1:32.664 +0.352 25 4 C LECLERC Ferrari 1:32.783 +0.471 23 5 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:32.797 +0.485 21 6 L NORRIS McLaren Mercedes 1:33.008 +0.696 20 7 Y TSUNODA RB Honda 1:33.029 +0.717 25 8 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:33.033 +0.721 21 9 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:33.062 +0.750 17 10 L HAMILTON Mercedes 1:48.106 +15.794 24 11 E OCON Alpine 1:33.221 +0.909 18 12 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:33.297 +0.985 12 13 G ZHOU Sauber Ferrari 1:33.566 +1.254 17 14 F COLAPINTO Williams Mercedes 1:33.749 +1.437 16 15 L LAWSON RB Honda 1:34.257 +1.945 17 16 S PÉREZ Red Bull Honda 1:34.155 +1.843 10 17 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:34.258 +1.946 9 18 A ALBON Williams Mercedes 1:34.425 +2.113 10 19 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:34.484 +34.484 3 20 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:34.430 +2.020 10 P+5

