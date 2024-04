Nem Mercedes, nem RBR. O destino de Fernando Alonso nas próximas duas temporadas da F1 será a Aston Martin, equipe que ele já representa na categoria desde 2023. O anúncio da renovação de contrato do bicampeão mundial foi confirmada nesta quinta-feira (11), com um aceno à nota oficial divulgada pelo astro da NBA Michael Jordan de seu retorno para o esporte em 1995.

A nota da renovação de Alonso, enviada para todos os jornalistas especializados, contém apenas a data desta quinta-feira (11), 11 de abril de 2024, e a frase “Estou aqui para ficar”. O formato se assemelha com o comunicado emitido pela assessoria de Michael Jordan em 1995; na época, o jogador confirmou que voltaria a jogar basquete, após hiato de 18 meses para atuar no baseball, com uma declaração simples e marcante: “I’m back”, ou “Estou de volta”.

No começo do ano, Alonso chegou a sugerir que não estava certo de sua permanência na categoria. O piloto afirmou que esperaria as primeiras corridas de 2024 para decidir se ficaria na F1. A ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 e a vaga aberta na Mercedes o tornaram um potencial candidato para a equipe alemã, bem como para a vaga de Sergio Pérez na RBR. Alonso, porém, declarou que a vaga na Mercedes não lhe parecia tão atraente.

Aos 42 anos, Alonso tem quase o dobro da idade do piloto mais jovem do grid da F1 em 2024, Oscar Piastri, com seus 23 anos recém completados. O veterano espanhol disputa sua 21ª temporada na categoria, sendo o mais experiente dentre os 20 titulares atuais e também de todos os tempos. Ele conquistou seus dois títulos mundiais em 2005 e 2006, enfrentando Michael Schumacher.

A temporada 2024 é sua segunda pela Aston Martin; ano passado, o bicampeão foi responsável por quase 74% dos pontos conquistados pela equipe no campeonato de pilotos, que o time terminou na quinta colocação. Alonso fechou o ano com oito pódios.

Antes da Aston Martin, Alonso passou dois anos na Alpine (antiga Renault). Foi com a equipe francesa que ele retornou para a F1 em 2021, após três anos de ausência desde 2018. No período, ele foi bicampeão das 24h de Le Mans, do Mundial de Endurance (WEC), e faturou as 24h de Daytona, além de ter competido nas 500 Milhas de Indianápolis e até no Rally Dakar.

A Aston Martin é a quinta colocada no atual campeonato de construtores com 33 pontos. No Mundial de pilotos, Alonso ocupa a oitava colocação, com 24; seu melhor resultado até aqui foi um quinto lugar no GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2024. A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP da China no Circuito Internacional de Xangai, em 21 de abril, válido como a 5ª etapa da temporada.

