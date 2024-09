O Exército Brasileiro, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam) se uniram para lançar o Conselho de Indústria da Defesa da Amazônia (Condefesa). A iniciativa é um movimento estratégico para fortalecer e impulsionar a Base Industrial de Defesa na região. O objetivo é fomentar as empresas do Polo Industrial de Manaus para o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos militares que contribuirão para a manutenção da soberania brasileira na região amazônica.

A assinatura da ata de instalação do Conselho ocorreu no começo desta semana na sede da Fiem com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército, General Richard, do Comandante Militar da Amazônia, General Costa Neves, do Presidente da FIEAM, Antônio Silva, e do Presidente da Ciem, Luiz Augusto Barreto, dentre outras autoridades.

O Condefesa vai unir Exército e empresas locais para o trabalho conjunto em projetos inovadores, como a criação de drones e o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A ideia é transformar a Amazônia em um polo de tecnologia e inovação para a defesa do país.

Essa parceria trará diversos benefícios, como a geração de empregos, o desenvolvimento de novas tecnologias e o fortalecimento da segurança nas fronteiras. Além disso, o Condefesa fortalecerá a Base Industrial de Defesa nacional, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a indústria da Amazônia.

O Conselho contará com eixos temáticos prioritários: segurança cibernética, sistemas autônomos e inteligentes, inteligência artificial e tecnologias sustentáveis. De acordo com o Presidente da Fieam, Antônio Silva, esses eixos oferecem muitas vantagens para a indústria amazonense, com o aumento de empregos e transferência de tecnologias.

Segundo o General Costa Neves, a parceria entre Exército e indústria nacional promete impulsionar a produção de equipamentos militares de alta tecnologia na região, gerando empregos, fomentando a inovação e contribuindo no combate a ilícitos ambientais e a crimes transfronteiriços, uma das vocações estratégicas do Comando Militar da Amazônia.

Para o General Richard, a Amazônia, com sua vasta extensão e recursos naturais, se consolida como um polo estratégico para o desenvolvimento de capacidades nacionais em defesa, garantindo a soberania brasileira e impulsionando o crescimento econômico local.

O Condefesa será presidido pelo presidente da Fieam, com vice-presidência do titular do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, e terá como diretor-executivo o General Omar Zendim.

O post Exército e Fieam lançam Conselho de Indústria da Defesa Amazônia apareceu primeiro em Portal Você Online.