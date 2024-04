O influenciador e ex-BBB Vyni ‘presenteou’ os torcedores do Boi Garantido com a toada ‘Parou’, de autoria dele com o parceiro Ruy Mendonça. Segundo ele, em breve a música estará disponível em todas as plataformas digitais.

A música foi divulgada por Vyni em colaboração com o perfil oficial do Vermelho e Branco no Instagram, na sexta-feira (5), e soma mais de 500 mil visualizações.

Na publicação, o influencer afirmou que compôs a toada como um “louco torcedor, como item 19 do Festival de Parintins”.

“Guardei ela comigo por meses. Nas palavras do meu Coautor e irmão Ruy Mendonça: “Essa toada é um grito que sai da galera direto pra arena, deixa a galera cantá-la”. Quem diria que a poesia deste curumim ganharia vida na voz do Rei da Amazônia e seria produzida por mãos tão competentes”, escreveu.

Declarado torcedor encarnado, Vyni divulga a cultura parintinense e o Festival Folclórico de Parintins em suas redes sociais. Ele também declarou torcida para a cunhã vermelha e branca Isabelle Nogueira participa do Big Brother Brasil (BBB) 24, mesmo reality show que Vyni participou em 2022.

Ficha técnica da toada:

Composição: @Vyni

Coautoria: @ruysilviolm

Voz: @davidassayagoficial

Produção musical: @eneasdias_

Videoclipe: @evertonwedd

Veja a letra:

Pare, ó mundo

E ouça a nação vermelha e branca bradar

Meu boi, os segredos do coração

O campeão vai revelar.

Um, dois, três e já

Parou!

Sai da minha frente que meu boi chegou

A ilha só balança ao som do meu tambor

Meu coração vermelho grita para o mundo:

“Eu sou Garantido!”

Parou!

Sai da minha frente que meu boi chegou

A ilha estremece ao som do meu tambor oh oh

Vem meu povão

Vem ser Garantido

Quando ele chega na arena

Tudo vira uma festa, festa

A lenda ganha vida

No toque dessa batida

Da toada que emociona ao cantar

Sou do povo vermelho

Grito para o mundo inteiro:

Sou PER-RE-CHÉ

Parintins terra encantada

Toca forte, Batucada!

O Garantido já chegou para brilhar