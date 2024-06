Donos da casa na edição 2024 da Copa América, os Estados Unidos estrearam com vitória tranquila sobre a Bolívia por 2 a 0, neste domingo (23), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), em jogo válido pela rodada inaugural do Grupo C. Os gols foram de Pulisic e Balogun. Com o resultado, a seleção estadunidense soma seus primeiros três pontos na chave, enquanto os bolivianos, do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, ficam zerados.

Próximos compromissos

As duas seleções voltam a campo na quinta-feira (28) pela segunda rodada do Grupo C. Às 19h (de Brasília), no Mercedez-Benz Stadium, os EUA encaram o Panamá, em duelo local que já habitualmente ocorre pela Concacaf; enquanto mais tarde, às 22h, no MetLife Stadium, a Bolívia mede forças com o Uruguai, em confronto sul-americano.

Anfitriões abrem 2 a 0 sem sustos

Nos 45 minutos iniciais, não demorou muito para os Estados Unidos abrirem o placar. Aos três, Pulisic, jogador do Milan (ITA), encontrou espaço após cobrança de escanteio e bateu de chapa, no ângulo, não dando chances para Viscarra, que até tocou na bola de leve, mas insuficiente para evitar o gol norte-americano.

A equipe de Zago não conseguia espaço para jogar e pouco assustava o goleiro Turner. Com o passar do tempo, via os anfitriões tomarem conta do meio de campo e criar oportunidades mais concretas, como nas tentativas de Weah, Balogun e McKennie. Ao mesmo tempo, a Bolívia parava as jogadas com faltas, resultando em três cartões amarelos para jogadores defensivos: Justiniano, Villamil e Haquin.

Aos 43, os EUA conseguiram ampliar. Balogun, atacante do Monaco (FRA), recebeu de Pulisic, trouxe a bola para a perna esquerda e chutou no canto canhoto de Viscarra: 2 a 0.

Placar administrado

No segundo tempo, o jogo ganhou mais equilíbrio e emoção. A seleção sul-americana tentou se soltar e testou mais o goleiro Turner, como na chance criada por Fernández, e em duas finalizações de Miguelito, que entrou após o intervalo e deu mais movimentação ao ataque boliviano. Porém, a eficiência se manteve baixa.

Sem ver o adversário assustar, os norte-americanos também baixaram o ritmo e apenas administraram o resultado, embora Pulisic quisesse marcar seu segundo gol no jogo, mas falhando no último toque em duas oportunidades. Tim Weah e Pepi, que ingressou ao campo já na metade da etapa final, também buscaram agraciar os mais de 80 mil torcedores em Dallas, porém o placar ficou mesmo no 2 a 0, com gostinho de “quero mais” aos fãs em Arlington.

Ficha técnica:

Dia, horário e local: domingo (23), às 19h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; Adams (Musah), McKennie (De La Torre) e Reyna (Johnny); Tim Weah, Pulisic e Balogun (Pepi). Técnico: Gregg Berhalter.

Bolívia: Viscarra; Medina (Cuellár), Jesús Sagredo, Haquin, José Sagredo e Villamil; Justiniano (Ramallo), Fernández (Ramiro Vaca) e Saucedo; Menacho (Miguelito) e Miranda (Algarañaz). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco di Bello (ITA)

Gols: Pulisic e Balogun (EUA)

Cartões amarelos: McKennie e Pepi (EUA); Justiniano, Villamil e Haquin (BOL)