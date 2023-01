Alicia Dudy Muller, de 25 anos, desviou quase R$ 1 milhão da poupança de formatura da turma, usou o dinheiro para fazer apostas nas casas lotéricas de São Paulo e está sendo investigada por estelionato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita

A investigação policial a respeito de apostas não pagas feitas pela estudante Alicia Dudy Muller Veiga em 2022, que totalizam 192,9 mil, aponta que o dinheiro usado na lotérica da Zona Sul de São Paulo pode ter sido desviado da festa de formatura de outros alunos de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Alicia, de 25 anos, é suspeita de pegar quase R$ 1 milhão da poupança criada pela comissão, que era presidida por ela, para custear a festa de formatura.

A suspeita não é considerada foragida, e duas investigações estão em andamento: uma no 16º Distrito Policial (Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo), que instaurou inquérito para apurar crime de apropriação indébita, relativo ao dinheiro da formatura, e outra pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro contra uma lotérica.

“Agora, com os novos fatos, a dedução é que o dinheiro pertencia aos alunos. Foi pedido quebra de sigilo bancário ainda no ano passado. A gente precisava saber como esse dinheiro entrou na conta, quem são as pessoas que colocaram dinheiro na conta, porque até então não sabíamos se ela estava lavando dinheiro para criminosos. Agora temos uma luz no fim do túnel. Precisa ser confirmado se é isso ou só isso mesmo”, disse o delegado Miguel Ferreira da Silva.

Os dados de transações bancárias serão analisados com a quebra do sigilo e será verificado quem creditou os valores na conta dela. Com isso, a Polícia Civil conseguirá ligar as duas situações.

Em abril de 2022, a suspeita fez quase R$ 20 mil em apostas na Lotofácil, todas pagas via PIX;

Depois disso, passou a fazer várias apostas em grandes valores;

No total, ela teria apostado R$ 461 mil;

Em julho de 2022, a estudante teria solicitado R$ 891,5 mil em apostas;

Após a operadora de caixa registrar R$ 193,8 mil em apostas, a gerente da lotérica questionou sobre o pagamento, e a suspeita disse que tinha realizado um agendamento da transferência;

A estudante fez uma movimentação muito inferior, de R$ 891,53, na tentativa de fazer com que os funcionários da lotérica pensassem que seria o valor total de R$ 891,5 mil;

Após breve discussão, a suspeita saiu da lotérica com cinco apostas de R$ 38,7 mil cada uma.

