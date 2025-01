A Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) deu início, no fim de semana, ao curso de Especialização em Engenharia e Gestão da Manutenção. A finalidade é colaborar para resolver um dos principais gargalos enfrentados por empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM): a ausência de profissionais especializados em gestão industrial em um mercado cada vez mais competitivo.

A pós-graduação, que tem uma alta demanda por parte da indústria, terá duração de um ano e dois meses. Segundo o diretor da EST, Prof. Dr. Jucimar Maia Jr, com a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus (ZFM) na regulamentação da reforma tributária, sancionada na semana passada, mais empresas deverão ser instaladas no PIM, o que aumentará a demanda por mão de obra qualificada.

“É um curso muito solicitado pelo Distrito Industrial. A nossa gestão na EST vem sempre procurando trabalhar em sintonia com as necessidades do PIM e, agora, a UEA está suprindo isso. Daqui para frente, com essa reforma tributária, as coisas tendem a melhorar. Por isso, é muito importante que os engenheiros e todos os profissionais que trabalham no Distrito sempre pensem em capacitação”, enfatizou.

O critério de seleção teve como base a análise do currículo e histórico escolar, além da formação e experiência profissional de cada candidato na área de conhecimento do curso. As aulas são ministradas às sextas-feiras, de 19h às 22h, e aos sábados, de 8h às 16h, para não conflitar com o horário de trabalho.

A estrutura curricular é composta por disciplinas como saúde, segurança e meio ambiente na manutenção, gestão estratégica da manutenção, metodologia científica, automação para a manutenção de sistemas industriais e tópicos atuais da manutenção no entorno da indústria 4.0.

O coordenador da especialização lato sensu, Prof. Dr. João Evangelista Neto, explica que a indústria brasileira apresenta uma demanda crescente por engenheiros especializados em gestão da manutenção.

“Nós temos muitos problemas de manutenção no PIM e no Brasil como um todo. Por incrível que pareça, o maior problema é de gestão. A Associação Brasileira de Manutenção, por exemplo, distribui um questionário todo ano para as empresas e, raramente, tem algum profissional pós-graduado. Agora, esses alunos (da EST/UEA) vão suprir essa lacuna”, declarou.

Educação e oportunidades

Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada na última sexta-feira (17/01), revela que as vagas de emprego na indústria e o salário pago pelo setor cresceram em novembro de 2024, período mais recente avaliado. Os postos de trabalho e o rendimento médio registraram o mesmo aumento, de 0,2%.

De olho neste cenário promissor na indústria, o engenheiro eletricista Jorge Raphael (32), decidiu cursar a nova pós-graduação da EST. Ele conta que concluiu a graduação na UEA em 2023 e já trabalha em uma das empresas do PIM. Raphael acredita que a especialização será a chave para a conquista de novas oportunidades no futuro.

“Essa pós-graduação vai me ajudar muito a crescer profissionalmente, tanto dentro da empresa que eu estou, ou até de poder buscar novas áreas se for o caso. Vai trazer muito crescimento tanto profissional quanto pessoalmente. Eu sou egresso aqui da UEA, então, toda a minha base de conhecimento já veio daqui. Tenho orgulho de fazer parte dessa primeira turma”, afirmou.