Os jogos das Eliminatórias da Eurocopa 2024 desta terça-feira, 12, não protagonizaram nenhuma zebra. Pelo Grupo A, a Espanha goleou o Chipre por 6 a 0, em Granada marcando com Ferrán Torres (três vezes), Merino, Joselu e Álex Baena. Com o resultado, a Fúria segue na segunda posição com 9 pontos, seis a menos que a líder Escócia. Na chave C, a Itália até sofreu com a Ucrânia, no Giuseppe Meazza, mas ganhou por 2 a 1, com gols de Frattesi – Yarmolenko descontou para os ucranianos. Desta forma, a Azzurra assumiu a vice-liderança, ficando com 4 pontos a menos que a Inglaterra. Outra favorita a entrar em campo foi a seleção belga, pelo Grupo F. Sem piedade, os Diabos Vermelhos massacraram a Estônia por 5 a 0, com Romelu Lukaku (duas vezes), Trossard, Vertonghen e Ketelaere balançando as redes. Assim, a Bélgica vai aos 13 pontos e assume a ponta, batendo a Áustria no critério de desempate.

Veja o resultado de todos os jogos desta terça-feira:

Grupo A

Noruega 2 x 1 Geórgia

Espanha 6 x 0 Chipre

Grupo C

Itália 2 x 1 Ucrânia

Malta 0 x 2 Macedônia

Grupo F

Bélgica 5 x 0 Estônia

Suécia 1 x 3 Áustria

Grupo I

Suíça 3 x 0 Andorra

Israel 1 x 0 Bielorrússia