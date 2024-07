A seleção da Espanha foi calorosamente recebida por uma multidão de torcedores nas ruas de Madri nesta segunda-feira (15) para celebrar a conquista do título da Eurocopa. A vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final, realizada no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, garantiu o troféu para os espanhóis. O primeiro compromisso da equipe ao chegar à capital espanhola foi uma recepção especial com o rei Felipe VI. O monarca recebeu uma camisa autografada pelos jogadores, com a mensagem “reis da Europa”. Em seguida, a seleção posou para fotos com a família real em frente ao Palácio da Zarzuela. O presidente do Governo, Pedro Sánchez, também se encontrou com os campeões e expressou seu desejo por mais conquistas. “Queremos muito, muito mais”, afirmou o político. A Espanha faturou a quarta Euro de sua história.

Veja vídeo da festa espanhola

Milhares de fãs recebem a seleção de futebol da Espanha, campeã da Eurocopa 2024, na praça Cibeles, em Madri. #EURO2024 #Madrid #España pic.twitter.com/ARLYpMWj6R — HbjR (@hbj_r77032) July 16, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Thomas Müller anuncia aposentadoria da seleção alemã: ‘Sempre tive orgulho de representar meu país’



Espanha vence Inglaterra na final da Euro e conquista o tetracampeonato



*Reportagem produzida com auxílio de IA