A autora manauara Myriam Scotti, de 43 anos, retorna à Flip em 2024 para apresentar seu novo livro de crônicas, “Tudo um pouco mal” (Editora Patuá), uma obra onde dilemas humanos são abraçados com delicadeza e lucidez. Reunindo 34 crônicas escritas ao longo dos últimos quatro anos, o livro reflete sobre temas contemporâneos como pandemia, excesso de atividades, saudade, resiliência e a importância de valorizar o presente. Através de uma narrativa envolvente e intimista, Myriam explora medos, angústias e espantos que ressoam na experiência de todos.

O lançamento será na Casa Gueto, na próxima sexta-feira (11), às 15h. No mesmo mês, dia 25 de outubro, às 18h, a autora lança a obra em Manaus, no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), localizado na Rua Barroso, 279, Centro.

Com uma prosa afiada e acolhedora, a autora convida o leitor a uma reflexão provocativa: “Literatura não é uma viagem para Disney, onde todos os sonhos são possíveis. Livros existem para nos cutucar, incomodar, tirar do conforto, reverberar e nos convidar à reflexão”. Em suas crônicas, ela investiga a luta diária que permeia a vida humana, fazendo-nos repensar o cotidiano e as decisões que tomamos.

Os textos transbordam a beleza de uma escrita sensível e incisiva, onde conceitos como “dororidade” — a dor compartilhada que nos fala de resiliência e alteridade — emergem com força. Myriam, ao longo das páginas, entrelaça referências literárias (como o verso de Louise Glück que diz: “Nós olhamos para o mundo uma vez, na infância. O resto é memória”), em uma tentativa de revisitar o passado e questionar o presente.

Escritora e mãe: conheça Myriam Scotti

Myriam Scotti nasceu em 1981, em Manaus (AM). É escritora, crítica literária e mestre em Literatura pela PUC-SP. Seu romance “Terra Úmida” foi vencedor do Prêmio Literário de Manaus 2020. Em 2021, seu romance juvenil “Quem chamarei de lar?” (editora Pantograf) foi aprovado no PNLD literário e escolhido pelo edital Biblioteca de São Paulo.

Em 2023, lançou o livro de poemas “Receita para explodir bolos” (editora Patuá). Foi finalista do prêmio Pena de Ouro 2021 na categoria Conto. No ano passado, ficou em segundo lugar na categoria conto do prêmio Off Flip

A autora conta que começou a escrever na infância, mas que, ao tornar-se mãe, resolveu publicar crônicas sobre este novo momento de sua vida em um blog. A escrita passou a ser uma atividade profissional em 2014.

Ela frisa que frequentou inúmeras oficinas e cursos de escrita criativa desde então, lapidando e fortalecendo a própria voz. Neste contexto, também encontrou autores de renome, caso da mineira Anita Deak, que assina a orelha de “Terra Úmida”.

Atualmente, Myriam está escrevendo dois projetos de romance, um deles contemporâneo e, o outro, com temática histórica.

