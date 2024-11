Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dorival Júnior tem apenas um desfalque em relação ao time que iniciou contra a Venezuela, na última rodada: o lateral-direito Vanderson, suspenso, não joga. Danilo será o titular na vaga. Além disso, o treinador brasileiro tem outros problemas antigos de jogadores machucados, como Éder Militão, Rodrygo, Guilherme Arana, que foram cortados da lista de convocados.

Sendo assim, o Brasil vai a campo contra o Uruguai com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vinicius Júnior, Igor Jesus e Savinho. O retrospecto brasileiro é excelente atuando em Salvador: entre amistosos, Copa América, Copa das Confederações e Eliminatórias, são 21 partidas da seleção principal na cidade, com 15 vitórias e 6 empates.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A seleção brasileira é a quarta colocada nas Eliminatórias, com 17 pontos em 11 jogos. São 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas até aqui, somando 51% de aproveitamento. O jogo entre Brasil e Uruguai terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.