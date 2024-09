A Atem Distribuidora alcançou posições de destaque na edição 2024 do ranking Valor 1000, publicado pelo jornal Valor Econômico e que lista, a cada ano, as mil maiores empresas do Brasil. De acordo com a publicação, a Atem é a maior empresa e de melhor desempenho no segmento de petróleo e gás no Norte e Centro-Oeste e a 10º maior do País, em receita líquida, do mesmo setor.

No ranking que considera empresas de todos os setores econômicos não-financeiros, a Atem figura na 6ª posição entre as maiores empresas das regiões Norte e Centro-Oeste e ocupa o 94º lugar entre as maiores empresas do Brasil no ranking elaborado pelo Valor Econômico.

“Esse desempenho é resultado de muito esforço e determinação da nossa equipe, em superar desafios, fazer a melhor entrega aos nossos clientes e enxergar novas oportunidades de negócios. Estamos expandindo nossa presença em mercados estratégicos e em outras regiões do país a partir de parcerias duradouras. Seguimos firmes no propósito de contribuir para a geração de empregos e o fortalecimento da economia nas regiões onde atuamos, especialmente na Amazônia, onde nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável é inabalável”, afirma o Diretor Executivo da Atem, Guilherme Santana.

Primeira vez a figurar no ranking, a Refinaria da Amazônia (Ream), que também integra o grupo Atem, apareceu na 112ª posição entre as maiores empresas do ranking Valor 1000 e no 8º lugar entre as companhias de maior porte do Norte e Centro-Oeste.

Realizado há mais de 20 anos, o Valor 1000 é produzido pela equipe do jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVcef). O trabalho é feito a partir das informações contábeis e financeiras coletadas a partir de dados públicos ou fornecidos pelas empresas para avaliar diferentes aspectos dos negócios (receitas, despesas, margens, dívidas). O ranking apresenta resultados por região e por 27 setores de atividades não financeiras, como energia elétrica, agronegócio, educação, mineração e alimentos e bebidas.

*Trajetória Atem*

Criada em 2000 a partir da determinação de três irmãos amazonenses, a Atem é hoje a 6ª maior distribuidora do país em volume comercializado, a primeira no Amazonas e em Roraima, e a 3º na região Norte, pelos dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A distribuidora está hoje presente em 13 estados do país.

A empresa conta com 17 bases de distribuição, tem capacidade para movimentar até 9 bilhões de litros de combustíveis por ano e atende a aproximadamente 400 postos revendedores bandeirados, além de fornecer insumos para unidades chamadas de “bandeira branca”. A distribuidora também entrega combustível para grandes clientes de áreas relevantes da economia, como indústria, agronegócio, mineração, usinas de energia, navegação, transporte rodoviário e revendedores retalhistas.

Em 2022 e 2024, a Atem foi eleita a marca do setor de combustíveis mais lembrada em Manaus, conforme a pesquisa Top Of Mind. Ainda este ano, recebeu o 1º lugar, em Goiás e Mato Grosso, na 37ª Convenção Nacional do Sindicato Nacional dos Transportadores, Revendedores, Retalhistas (TRR), premiação das melhores distribuidoras do país, assim como o destaque na região Norte e no Paraná.

A Atem também recebeu os prêmios de Segurança na Navegação Comercial da Capitania dos Portos, e de Transportes Aquaviários de Desempenho Ambiental da Agência Nacional (Antaq).