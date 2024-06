O Relatório de Sustentabilidade 2023 do Grupo MRV&CO já está disponível para acesso em seu site: https://mrv.vc/Tv55AXEw . O documento foi elaborado com aplicação das normas Global Reporting Initiative (GRI), na opção Essencial, com informações referentes, principalmente, ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Auditado pelo Bureau Veritas e desenvolvido pelas áreas de Comunicação Institucional e de Sustentabilidade, o Relatório traz um panorama dos movimentos ESG do Grupo, seus temas materiais para o biênio 2024-2025, destacando sua correlação com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), e a sintonia com os três eixos norteadores da Visão 2030 MRV:

Gestão e relacionamento com pessoas: colaboradores, clientes, terceirizados e sociedade;

Economia circular na construção civil: cadeia de suprimentos, ciclo de vida dos produtos e geração de legado;

Emergência climática e mitigação: adaptação às mudanças e justiça climática.

O conteúdo toca em temos específicos de extrema importância no contexto da Construção Civil – como a inovação, que desde 2023 distribui-se de forma transversal por meio de nichos, alocados em diferentes áreas do Grupo; a diversidade, dentro da lógica estabelecida por metas ambiciosas assumidas pela organização; a emergência climática, que vem ao longo dos últimos anos catalisando a adoção de metas e métricas arrojadas e a implantação de diferentes práticas e instrumentos estratégicos, de promoção e de controle.

Raphael Lafetá, diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV&CO, evidencia o valor do “S” do ESG para o Grupo MRV&CO e a relevância da escolha do tema central – as pessoas – na edição 2023: “Gente é o que mobiliza, tangibiliza e realiza a sustentabilidade. Quando falamos em meio ambiente, em responsabilidade social, em governança, em última análise estamos sempre falando de gente – a grande motivação para os impactos positivos e os legados de valor que buscamos com nossos produtos, serviços, estratégias, iniciativas, metas e ambições.”

A Visão de Futuro aponta para a estreita e indispensável conexão dos movimentos ESG com a realidade, as demandas e o cenário atuais – especialmente diante dos desafios específicos do setor da Construção Civil. Ressalta, ainda, a necessidade de uma compreensão ampla da sustentabilidade, pensada para as pessoas, para o planeta e para o negócio, destacando o equilíbrio entre viabilidade, responsabilidade, objetivos e legado de valor como o caminho a seguir, a fim de assegurar ao Grupo MRV&CO sua posição como referência em crescimento sustentável.

Alguns destaques e números:

• Mais de 230 mil vidas transformadas direta e indiretamente por meio do Instituto MRV

• Redução de 22% na intensidade das emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano anterior

• Mais de 5 mil alunos alfabetizados nos 10 anos de história completados em 2023 pelo Programa Escola Nota 10.

• Mais de 18,8 mil colaboradores diretos em 21 estados + Distrito Federal

• Marca de 500 mil chaves entregues alcançada pela MRV

Sobre MRV&CO

A MRV&CO é uma plataforma de soluções habitacionais composta por cinco empresas que tem como objetivo oferecer as melhores opções de moradia que se adaptem ao momento de vida e necessidades de seus clientes. Seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta por meio da MRV ou de Sensia, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, oferecidos pela startup Luggo de forma totalmente digital e sem burocracia. A MRV&CO atua em diferentes nichos do mercado imobiliário, trazendo propostas distintas e complementares para o mercado nacional. A plataforma habitacional se completa com a empresa Resia, voltada para o mercado de moradia norte-americano, fazendo o intercâmbio de tecnologias e consolidando o grupo internacionalmente.