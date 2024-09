O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), abre 174 vagas de emprego nesta segunda-feira (30). Os candidatos às vagas devem comparecer na sede do órgão, na Galeria+, na Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função, reposição de mercadorias, ajudante de carga e descarga.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

10 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

30 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO – PRIMEIRO EMPREGO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego e/ou com experiência na função em Locação de Veículos.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

06 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego e/ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Corte e Costura.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação e currículo atualizado.

30 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS III

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Primeiro Emprego e/ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVENTE DE OBRAS II

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Primeiro Emprego e/ou com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e com sobremesas, pratos frios e quentes, Mesaplace, organização e limpeza.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

0 1 VAGA: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Superior completo em Edificações.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Formação em Edificações, Informática Avançada e Pacote Office.

Desejável ter cursos de:

NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

NR 12 – Uso de maquinário

NR 18 – Medidas de segurança

NR 8 – Padrões de edificações

NR 35 – Segurança nas alturas

Obrigatório ter CNH B.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO II

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH E, Direção Defensiva e MOPP.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em Vendas de Veículos Automotivos.

Obrigatório ter CNH B.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

25 VAGAS: PEDREIRO III

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: CARPINTEIRO IV

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

05 VAGAS: ARMADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: SEPARADOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função e/ou experiência com separação de mercadorias em CD Logístico ou serviço braçal com mercadorias e produtos pesados; experiência com coletor WMS e paleteira manual.

Desejável ter cursos na área e/ou Logística ou Conferente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório residir na Zona Norte.

Desejável ter cursos de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área de Jardinagem.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE PRODUÇÃO – CHURRASQUEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

03 VAGAS: COZINHEIRO(A)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório residir na Zona Norte, proximidades da Av. Torquato Tapajós.

Desejável ter cursos de Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar, cartão de vacinação e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS – Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Assistente Administrativo, Pacote Office e Informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

O post EMPREGO: Sine Amazonas abre 174 vagas nesta segunda-feira em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.