Mais um acidente com embarcação foi registrado no Amazonas, desta vez envolvendo um barco da Marinha dos Colômbia que acabou pegando fogo nesta quarta-feira (7), no interior do Amazonas, entre as cidades de Amaturá e São Paulo de Olivença.

Passageiros de uma lancha comercial que passou pelo local ajudaram no resgate em um trecho do Rio Solimões. Não há informações sobre feridos.

Este é o quarto acidente com embarcações no Amazonas em cerca de 11 dias. Ao todo, nove pessoas morreram nas duas tragédias ocorridas no Rio Negro em Manaus e no Rio Solimões em Uarini.

O acidente mais recente foi na quinta-feira (1°), com uma embarcação que transportava agricultores naufragou próximo ao município de Novo Aripuanã, no sul do Amazonas, onde houve apenas danos materiais.

A Marinha do Brasil ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

