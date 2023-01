Avalie o post

Em Santa Isabel do Rio Negro (distante 630 quilômetros de Manaus), a equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), realizou entre os dias 9 e 13 de janeiro, visitas em propriedades rurais do município para cadastramento de novos produtores, entrega do Cartão do Produtor Primário (CPP) e para orientá-los sobre os programas de aquisição de merenda escolar regionalizada.

As visitas foram realizadas no Ramal do Paraguai, situado a 10 quilômetros de distância da sede do município, que possui pelo menos oito novas propriedades dedicadas à agricultura familiar. Os técnicos do Idam realizaram o Cadastramento Ambiental Rural (CAR) desses novos produtores; e os instruiu sobre a necessidade de regularização das propriedades, junto aos órgãos ambientais, para acesso a políticas públicas, tais como: recebimento de sementes, isenção e descontos em impostos e financiamentos de maquinários e insumos.

Além disso, muitos desses produtores manifestaram interesse em participar dos editais de chamamentos públicos para aquisição de alimentos para merenda escolar e, para isso, eles precisam estar com toda documentação em dia. Portanto, o corpo técnico do Idam realizou, juntamente com o Movimento Indígena, uma reunião de articulação para instruir os agricultores familiares que participam e que desejam participar dos programas.

“Através das políticas de compras governamentais, conseguimos alcançar um patamar de 100% de compra da merenda escolar regionalizada de agricultores familiares indígenas. Ano passado, fizemos uma força-tarefa para emissão dos documentos obrigatórios para o produtor acessar a chamada pública. Conseguimos fazer mais de meio milhão em projetos de aquisição de materiais de produtores indígenas e não indígenas”, ressaltou o gerente da unidade, José Cláudio Campos do Nascimento.

Produção indígena

Todo o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é ofertado pelo Idam gratuitamente em todos os municípios do Amazonas, com objetivo de garantir o crescimento do setor primário, e oferecer oportunidades de emprego e renda para o povo do interior.

Em Santa Isabel do Rio Negro, a produção de mandioca, bem como da farinha e seus derivados (beiju, goma, tapioca, pé de moleque, etc), banana, abacaxi e açaí, são as principais atividades desenvolvidas, o que beneficia em torno de 7 mil produtores no município, a maioria formada por comunidades tradicionais.

“Esse ano estamos atuando em ramais novos que nunca foram assistidos pela unidade local e buscamos fazer o diagnóstico com produtores, a fim de levar assistência técnica, porque, com certeza, o agricultor familiar aumenta sua renda e faz com que as políticas públicas cheguem realmente até aquele agricultor familiar que necessita e tem direitos a acessar as políticas públicas estaduais e federais”, ressaltou o gerente.