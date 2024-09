Em visita ao Amazonas, onde anunciou editais para quatro obras de dragagem nos rios Amazonas e Solimões, totalizando um investimento de R$ 500 milhões nos próximos cinco anos, o presidente Lula fez questionamento que arrancaram aplausos, risos e até gritos da platéia no auditório da sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“Quando chego no Estado do Amazonas, fico pensando… Eu queria saber o que os outros presidente fizeram no Estado do Amazonas, além de uma pequena ponte em São Gabriel da Cachoeira, que foi inaugurada pelo ex-presidente. Uma ponte de 17 metros. Eu queria saber qual é a obra que foi feita aqui a não ser deixar faltar oxigênio para matar milhares de pessoas com Covid-19”, indagou Lula, olhando diretamente para o governador Wilson Lima.

A obra que Lula cita foi inaugurada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto de 2021. É uma ponte de madeira que cruza um igarapé, ligando a comunidade indígena Balaio e o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Custou R$ 255 mil para ser erguida e R$ 711 mil na viagem de inauguração.

O candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), vem fazendo a mesma pergunta desde o início da campanha. Quase todos os dias o petista faz postagem nas rede sociais desafiando algum eleitor de Bolsonaro a indicar alguma obra do ex-presidente no Amazonas. Ele nunca teve resposta.

Ponte em São Gabriel da Cachoeira

BR-319

Mais cedo, em visita ao município de Manaquiri, no interior do Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal quer retomar a reconstrução e asfaltamento da BR-319, que liga Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, Amazonas. De acordo com o petista, o governo fará uma reunião com senadores, governadores e ministros para retomar as discussões sobre a rodovia.

De acordo com Lula, na volta a Brasília, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve convocar uma reunião com ministros e com o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), para “definir uma política de atuação no Estado”. “Nós queremos pactuar, governador, com o Estado. Estado e federação. Vamos ter que garantir de que não vamos permitir o desmatamento e a grilagem de terra próximo à rodovia, como é habitual acontecer neste país”, declarou o chefe do Executivo federal.

“Enquanto esses 52 km vão ser construídos, nós vamos preparar o Estado para que a gente possa entregar definitivamente a ligação entre Manaus e Porto Velho sem causar prejuízos”, disse.