Fluminense e Internacional ficaram no 2 a 2 em uma grande jogo disputado no Maracanã na noite desta quarta-feira, 27, no primeiro duelo entre os brasileiros na semifinal da Libertadores. Cano marcou os dois gols do Tricolor Carioca. Mallon e Alan Patrick marcaram para o Colorado. O Flu ainda perdeu Samuel Xavier, expulso ainda no primeiro tempo. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 4, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Quem vencer se classifica. O jogo começou com muita intensidade por parte das duas equipes. Os dois times criaram diversas oportunidades, mas foi o Fluminense quem aproveitou uma delas, com Cano, livre na área. O goleiro do Internacional ainda evitou que Keno marcasse o segundo gol da equipe Ccarioca. Por outro lado, Fábio também teve trabalho em chute de Alan Patrick e Wanderson. A partida desacelerou na metade da primeira etapa, com o Fluminense tendo o controle da partida. Mas Samuel Xavier foi expulso e o Inter aproveitou e acabou empatando com Mallon.

Com um jogador a mais, o Internacional dominou a partida. Logo início da etapa final, Fábio fez grande defesa em cabeçada de Wanderson. Pouco tempo depois, Mercado chegou a anotar o segundo da equipe gaúcha, mas foi anulado devido a um toque de mão no momento da cabeçada. Não demorou muito e a torcida do Internacional voltou a gritar gol. Alan Patrick recebeu na área, driblou Marcelo, e virou a partida. Com um a menos e atrás do placar, a tendência era que o Fluminense sentisse o gol, mas a resposta veio logo. Nino cabeceou após cobrança de escanteio e Cano concluiu para o gol, marcando seu 11º gol na competição. Ele é o artilheiro desta edição da Libertadores. A partir daí, o jogo ficou nervoso e bastante faltoso. O empate persistiu até o fim da partida. Os dois times viram a chave no final de semana e entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal. O internacional recebe o Atlético-MG, também no sábado, às 21h, no Beira-Rio