O São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1 em clina de festa após o título inédito da Copa do Brasil, em jogo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Franco e Luciano marcaram para o Tricolor. Slimani marcou o único gol do Coxa na partida. Com a vitória, a equipe comandada por Dorival Júnior subiu para a 10ª posição, com 31 pontos. Já o Coritiba segue na lanterna com apenas 14 pontos e se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. Na próxima rodada, o São Paulo encara o Corinthians, também no Morumbi, no sábado, 30, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Coxa faz o o clássico contra o Athletico-PR, às 16h, no Couto Pereira.

Mesmo com um time reserva, o São Paulo marcou logo no início com James Rodríguez, mas o lance foi anulado pelo VAR. A anulação não diminuiu o apetite Tricolor que foi novamente às redes, com Gabriel. Novamente o VAR entrou em cena e anulou o lance, por impedimento. O árbitro de vídeo surgiu novamente, mas dessa vez para ajudar os donos da casa. Alan Franco marcou no rebote de uma falta cobrada por James Rodríguez. O gol anulado pelo bandeira, mas o VAR corrigiu o erro e validou o gol. O Coritiba, lanterna da competição, pouco assustou. Robson perdeu uma chance incrível com o gol vazio. Mas nos acréscimos da primeira etapa, Slimani empatou, após vacilo de Jandrei e Gabriel Neves. Antes do final da primeira etapa, o VAR voltou a entrar em ação. Nathan cruzou na área do Coritiba e bola bateu na mão de Vitor Luis. O juiz não marcou o pênalti, mas foi chamado pelo VAR e deu a penalidade após a revisão. Luciano cobrou e colocou o os paulistas em vantagem no marcador.

*Em atualização