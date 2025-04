Visuliazação: 0

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), completou 30 dias de funcionamento, nesta quarta-feira (9/04). Nesse período, a unidade já realizou 540 atendimentos ambulatoriais e 74 conizações para remover lesões pré-cancerígenas do colo do útero, beneficiando mulheres da capital e do interior do Amazonas.

Em visita ao Cepcolu para acompanhar o balanço de primeiro mês de funcionamento, a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, ressaltou a importância e o pioneirismo do serviço, que disponibiliza, de forma integral, o tratamento preventivo, evitando a evolução para o câncer do colo do útero.

Conforme os dados apresentados, hoje, não há fila de espera para procedimentos cirúrgicos no Cepcolu. As pacientes são atendidas no ambulatório, passam por consulta e avaliação médica e, caso necessitem de conização, a cirurgia acontece em menos de uma semana.

“O Cepcolu é um serviço inovador no Brasil e, nesses primeiros 30 dias, temos mais de 540 mulheres atendidas e mais de 70 cirurgias realizadas. O governador Wilson Lima entregou esse presente às mulheres, às famílias, para que o cuidar seja cada vez melhor, tornando o SUS Amazonas cada vez mais forte”, afirmou a secretária da SES-AM.

O diretor-presidente da FCecon, Gerson Mourão, destaca que o Centro é o maior avanço, ao longo de 30 anos, na saúde do Amazonas; e deve realizar 3 mil conizações por ano, um aumento de 500%, comparado ao número que era feito na fundação. “O mais importante é que as pacientes não estão sós. Elas são amparadas pelo Cepcolu, uma unidade de referência e com todo o acompanhamento necessário nessa fase de tratamento”, enfatizou.

Para a gerente do serviço de Ginecologia da FCecon, Mônica Bandeira, a unidade de saúde é um verdadeiro enfrentamento ao câncer do colo do útero. “Um mês de Cepcolu e é uma alegria, porque não adianta uma mulher fazer seu preventivo se ela não puder tratar as inflamações detectadas no seu exame. Então, Cepcolu chegou para virar a história do câncer do colo do útero e agilizar esse tratamento”, disse.

Como realizar atendimento

Do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), a paciente Aline Barbosa passou pelo procedimento de conização na unidade e alertou outras mulheres para a necessidade de buscar cuidado médico. “Eu precisei fazer a cirurgia e recomendo às mulheres que também se cuidem, porque quando descoberto cedo, é mais fácil de tratar. Só tenho a agradecer por esse espaço que oferece tratamento, conforto e atendimento adequado para nós mulheres”, declarou a paciente.

Para acessar o serviço, a paciente deve ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa e realizar o exame preventivo regularmente. Em caso de detecção de lesões suspeitas, a paciente será encaminhada para uma policlínica, onde passa pela colposcopia, exame mais detalhado para coleta de material para biópsia.

Caso a lesão seja de alto grau, a paciente é inserida no Sistema de Regulação (Sisreg) e direcionada ao Cepcolu para avaliação e, se necessário, para a cirurgia de conização do colo do útero, um procedimento ginecológico realizado para remover uma parte do colo uterino, em formato de cone, onde estão localizadas lesões pré-malignas ou suspeitas de evolução para câncer. O objetivo é evitar que essas células doentes se tornem um tumor invasivo.

Centro Avançado

O Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), que integra o complexo da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), é um hospital-dia, ou seja, com internações de curta permanência, funcionando de segunda a sexta, das 7h às 19h. A estrutura conta com quatro consultórios ginecológicos, quatro salas cirúrgicas e um anfiteatro para cursos e treinamentos.