(São Sebastião do Uatumã – AM) – O projeto Escola da Floresta integra o Programa “Educa+Amazonas”, lançado em 2021 pelo governador Wilson Lima. Tem como objetivo central transformar unidades de ensino em espaços de gestão democrática, de respeito à diversidade sociocultural, ampliando o olhar sobre a Educação Ambiental, Sustentabilidade e ensino tecnológico em comunidades ribeirinhas do interior do estado.

A iniciativa busca levar a essas localidades o acesso a novas tecnologias educacionais, alinhando esses conhecimentos às práticas sustentáveis, oferecendo oportunidade de educação de qualidade a crianças, jovens e adultos que vivem nas RDSs, ampliando o acesso à educação formal e fortalecendo o conhecimento tradicional dessas populações.

A primeira unidade entregue está localizada na comunidade Bom Jesus do Angelim, dentro da RDS do Uatumã, onde moram mais de 20 famílias que vivem da agricultura sustentável.

As unidades serão instaladas em cinco unidades de conservação estaduais localizadas nos municípios de Canutama, Tapauá, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré

Ampliação

Ainda inseridas no Educa+ Amazonas, estão previstas outras duas unidades da Escola da Floresta: uma na Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital); e outra na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, em Beruri (a 173 quilômetros de Manaus).

Outras cinco Escolas da Floresta também estão previstas para serem construídas dentro do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação no Amazonas (PADEAM II). As unidades serão instaladas em cinco unidades de conservação estaduais localizadas nos municípios de Canutama, Tapauá, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré. Entre as quais, uma será escola flutuante em Tapauá.

O governador Wilson Lima também tem realizado articulações e parcerias nacionais e internacionais para ampliar o alcance do projeto. Como resultado, foi assinada, no dia 4 de março deste ano, uma carta de intenções, com representantes da empresa brasileira BR ARBO Gestão Florestal S.A. e da italiana GIBBI SRL, para implantar um projeto de manejo na região de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus) e a doação de US$ 1,5 milhão para construção de uma nova unidade do projeto na região.