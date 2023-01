Dois criminosos tentaram assaltar um ônibus coletivo da empresa Viação São Pedro, mas acabaram se dando mal ao serem presos por policiais militares. A ação criminosa ocorreu na quarta-feira (11), na Avenida Cosme Ferreira, zona Leste de Manaus.

A dupla entrou no ônibus e logo anunciou o assalto, no entanto, o motorista percebeu que havia militares na avenida e parou o coletivo na frente de uma viatura. Os policiais entraram no ônibus para verificar a ocorrência e prendeu os suspeitos que estavam com um simulacro de arma de fogo.

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.