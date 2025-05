Visuliazação: 0

Dois homens foram presos em flagrante após sequestrar três pessoas usando uma faca e um simulacro de arma de fogo, na noite dessa quinta-feira (29/05), na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A dupla havia roubado um carro modelo Ford Ecosport branco nas proximidades de um restaurante, na Avenida do Turismo, e foi interceptada durante a tentativa de fuga.

De acordo com o relatório da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso começou com uma denúncia anônima alertando sobre um assalto em andamento na Avenida do Turismo. Equipe policial, que realizava patrulhamento pela região, foi informada de que o veículo havia sido levado por assaltantes e que os criminosos estariam circulando com ele nas imediações.

Com base nas características repassadas, os policiais se posicionaram em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e avistaram o carro trafegando pela Avenida Coronel Teixeira. A viatura interceptou o veículo em frente à uma igreja, onde foi realizada a abordagem.

Vítimas ameaçadas com faca

No interior do carro estavam os dois suspeitos e três vítimas, que haviam sido mantidas reféns desde o momento do roubo. As vítimas relataram à polícia que foram abordadas logo após saírem do restaurante e que os criminosos usaram uma faca e uma arma falsa para ameaçá-las, apontando as armas para suas cabeças enquanto as mantinham dentro do veículo.

Os suspeitos tinham 25 anos e 21 anos, mas não tiveram os nomes divulgados pela polícia. Com eles, os policiais apreenderam o simulacro de arma de fogo, uma faca e um celular. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia, onde foram autuados pelos crimes de roubo qualificado e cárcere privado.

As vítimas foram libertadas sem ferimentos e receberam apoio psicológico da polícia. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades para apurar se os presos estão envolvidos em outros crimes semelhantes na região.