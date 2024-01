Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos após invadirem uma casa e fazerem uma família refém, na manhã desta quinta-feira (11), no Beco Seringal, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente Coronel Harison, que atendeu a ocorrência, os criminosos são integrantes de um grupo que movimenta o tráfico de drogas na área e todos contam com passagens pela polícia.

Conforme Harison, ele e outros agentes estavam na região com a Operação Impacto, quando receberam informações de que os criminosos estavam no Beco Seringal. A equipe localizou a casa e descobriu uma família mantida refém no local.

A dupla foi rendida e presa. A família foi resgatada. Com os suspeitos a polícia apreendeu duas armas longas, coletes à prova de balas e munições.

Ainda segundo o tenente, no Réveillon, os acusados, juntamente com outros criminosos, gravaram um vídeo no qual aparecem dando rajadas de tiros para o alto. As armas que aparecem no vídeo seriam as mesmas apreendidas na ocorrência.