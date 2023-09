Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, resolveu falar com a imprensa nesta sexta-feira, 29. Após colocar Tite como plano A e dizer que jamais trabalharia com Mano Menezes, o mandatário decidiu dar explicações e defender seu novo contratado. “Muito se falou nessas últimas horas sobre uma declaração que fiz que o Mano não trabalharia na minha gestão. Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias que não são verdadeiras, só a gente desmentir e conversar com vocês (jornalistas) não serve. Para preservar o profissional que aqui estava, tinha também o Roberto, meu diretor, que não esperava que fosse sair, tive que dar uma declaração forte para parar as declarações. Vimos muitos dando que o Tite estava fechado, que se apresentaria, e nós dizendo que não tinha nada disso. Me desculpo por ter falado isso. Na vida a gente aprende, pode mudar de ideia. Entendo que o Mano hoje é o melhor para o Corinthians. Agradeço pela terceira vez que o senhor aceita comandar o Corinthians”, declarou, ao lado do treinador.

Duílio Monteiro Alves também tratou de rebater o opositor Augusto Melo, que pretende se candidatar à presidência do Alvinegro nas eleições de novembro. Nesta quinta-feira, 28, o líder do grupo “A Frente Ampla de Oposição” criticou o contrato de Mano Menezes, válido até o fim de 2025, e afirmou que não foi consultado sobre o novo técnico. “Para finalizar, ontem nós vimos o senhor Augusto, candidato a candidato, fazer declarações, atrapalhar o Corinthians. Nem registrar a candidatura ele registrou, fala do técnico contratado. Não é novidade, já fez isso com o Fábio Santos, depreciando patrimônio do próprio clube. A gente só tem a lamentar. Se ele vencer, toma as decisões. Até dia 31/12/2023, as responsabilidades e obrigações são minhas, eu que arco e resolvo, como foi até hoje. Fiz um mandato impopular, fazendo o que o Corinthians precisa, e vou continuar fazendo. Independente do que um candidato a candidato vai falar. Quem é ele para eu ter que consultar? Nem candidato oficial ele é. Mesmo se fosse, eu também não consultaria. Em 2024 ele faz o que quiser, se vencer e se for candidato”, declarou o presidente corintiano.