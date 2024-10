O Brasil volta a campo contra o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E o time do técnico Dorival Júnior terá três mudanças importantes em relação ao jogo contra o Chile, na última semana: Vanderson entra no lugar de Danilo, Bruno Guimarães assume vaga de André, e Gerson substitui Lucas Paquetá, suspenso.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com ausência de Danilo na equipe titular, Dorival também anunciou quem será o capitão da seleção: “O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos e espero um rendimento satisfatório da equipe, melhorando a cada momento, o objetivo nesse instante é buscar o resultado respeitando nosso adversário que também vem num processo de recuperação, tentando buscar um ajuste, talvez o mesmo que estamos procurando nessa fase da competição.”

O Brasil entrará em campo contra o Peru com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.