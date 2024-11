O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (1) a lista de 23 convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, neste mês. As principais novidades foram a ausência do atacante Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest.

O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 14 de novembro, em Maturín. Em seguida, no dia 19, a Seleção receberá o Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador. Os jogos são válidos pelas 11ª e 12ª rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras) Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG) Zagueiros : Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest) Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona) Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Esta é a quinta lista de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Sua estreia ocorreu em março, quando a Seleção venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em amistosos na Europa. Depois, o treinador anunciou em maio os 26 jogadores escolhidos para a Copa América, disputada nos Estados Unidos. Em agosto, anunciou a lista para os confrontos com Equador e Paraguai das eliminatórias. Em setembro, chamou os atletas para encarar Chile e Peru.

A Seleção ocupa a quarta posição na tabela. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Este ano, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Equador, Chile e Peru e foi derrotado pelo Paraguai.

