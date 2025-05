Dois idosos morrem atropelados em menos de uma hora em Manaus

Visuliazação: 2

Duas mortes trágicas envolvendo idosos que perderam a vida após serem atropelados em diferentes zonas de Manaus marcaram a noite dessa quinta-feira (15/5). Os acidentes aconteceram com menos de uma hora de diferença, nos bairros São Raimundo, na zona Oeste, e Jorge Teixeira, zona Leste da capital. As vítimas foram José Menezes de Castro, de 80 anos, e Joana Souza, de 64 anos.

O primeiro atropelamento aconteceu na rua 5 de Setembro, no bairro São Raimundo, quando José tentava atravessar a via, nas proximidades da Escola Estadual Olavo Bilac. Ele foi atingido por um veículo modelo Fiat Cronos.

De acordo com testemunhas, o idoso estaria na faixa de pedestres e ainda teria sinalizado pedindo passagem. No entanto, o motorista não reduziu a velocidade e o atingiu violentamente. Com o impacto, José foi arremessado a cerca de 10 metros e sofreu vários ferimentos na região da cabeça.

Atropelamento na rua 5 de Setembro, bairro São Raimundo, zona Oeste – Foto: Reprodução

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu no local. Em seguida, o corpo do idoso foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O condutor do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi detido para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, o motorista alegou que o atropelamento não aconteceu em cima da faixa de pedestres.

Idosa atropelada após ser empurrada

Pouco tempo depois, por volta das 23h30, outro atropelamento com vítima fatal ocorreu, desta vez na Avenida Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira. Joana havia saído de casa para jogar o lixo quando foi empurrada por um morador em situação de rua, ainda não identificado pelas autoridades.

Segundo testemunhas, o empurrão lançou a idosa na pista, no momento em que um carro passava em alta velocidade. Ela foi atingida em cheio e morreu no local.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, no entanto, foi localizado e preso por uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ainda nas proximidades do local do acidente. Aos policiais, ele alegou que fugiu por medo de ser linchado pela população.

O homem em situação de rua também foi capturado após ser amarrado em um poste para ser espancado por moradores do local. Os policiais conseguiram conter a situação e deter o suspeito antes das agressões.

O corpo de Joana foi removido pelo IML, após passar por perícia técnica do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará as circunstâncias da morte da idosa.

Ambos os casos também devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Outra vítima fatal

Horas antes, José Izomar de Souza, de 83 anos, morreu atropelado após sair de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte.