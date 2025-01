Assim ficaram os primeiros 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos. O avião tinha como destino Belo Horizonte, mas a aeronave precisou de manutenção e o voo para a capital mineira foi cancelado na noite de sexta-feira, 24/01. O poder público – Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus – precisaram ajudar com o básico enquanto eles esperam um novo voo neste final de semana.

Nas primeiras horas de sábado, 25/1, as equipes das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Fundo Manaus Solidária estiveram no aeroporto internacional Eduardo Gomes para a ajuda humanitária aos deportados, que precisaram desembarcar em Manaus após ter o voo cancelado para Belo Horizonte (MG) devido a problemas técnicos na aeronave.

“Assim que tivemos notícia do ocorrido, o prefeito David Almeida pediu que oferecêssemos ajuda à Polícia Federal, uma vez que temos uma parceria, e aos brasileiros. Então, as secretarias, de forma integrada, estão aqui, no aeroporto, ajudando no que for possível até que possam seguir para Belo Horizonte”, disse o secretário da Semseg, Alberto de Siqueira Neto.

Fotos: Phil Limma/Semcom

Doações

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, também destacou a importância da ação voltada aos deportados, em Manaus. “Por determinação do prefeito, estamos doando 80 colchões e colchonetes, água e materiais de higiene, como sabonetes, para que eles possam ter uma melhor acolhida na cidade e, depois, seguirem para o destino final da viagem”, mencionou.

O chefe da Polícia Federal no aeroporto, Júlio César Queiroz, explicou que não estava previsto o desembarque dos passageiros na capital amazonense. “Foi um pouso técnico para reabastecimento, mas por problemas na aeronave gerou um princípio de tumulto. Mulheres, crianças e idosos, pessoas em vulnerabilidade, tiveram de desembarcar para que prestássemos toda a ajuda. Estão bem alojados em uma sala do aeroporto até que uma outra aeronave possa seguir com eles até o aeroporto de Belo Horizonte, em Confins. O voo está previsto para as 16h deste sábado”, explicou.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) Sejusc, Jussara Pedrosa, o apoio da secretaria é essencial para assegurar o bem-estar de todos.

“A principal solicitação aqui é o atendimento humanizado, então estamos nos fazendo presentes para garantir que os direitos desses cidadãos sejam preservados”, destacou a secretária.

Apoio médico

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas também presta apoio com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, como explica o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

“Alguns passageiros já possuem algumas patologias e precisam de acompanhamento do uso de medicação, então estamos identificando esses pacientes para que eles possam receber assistência”, disse o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

Para Sinval de Oliveira, de 51 anos, passageiro que estava no voo, a rapidez e atendimento humanizado das equipes do Governo do Amazonas trouxeram conforto em meio ao momento delicado vivido por todos.

“Estou muito impressionado com o atendimento. Morava no Estados Unidos há 35 anos e chegamos aqui com esse incidente. Rapidamente, recebemos toda a assistência e tenho só a agradecer a todos da equipe do Corpo de Bombeiros e de Direitos Humanos”, disse o passageiro, Sinval de Oliveira.