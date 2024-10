O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi multado pelo stituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) em R$ 3 milhões após o desabamento do porto de Terra Preta, no município de Manacapuru. As informações são do Portal Marcos Santos.

O desabamento ocorreu no dia 7 de outubro. Duas pessoas morreram.

De acordo com o laudo técnico elaborado pelo Ipaam, o desmoronamento foi causado por falhas estruturais relacionadas às obras de construção da Instalação Portuária de Pequeno Porte (IPA4), realizadas pelo DNIT.

investigações indicam que essas obras contribuíram para a instabilidade do solo, culminando no colapso do porto. O órgão ambiental destacou ainda que, no início do ano, emitiu uma notificação alertando sobre rachaduras e deslocamentos no solo próximo à instalação portuária, indicando os riscos iminentes.

Apesar da multa, o DNIT nega responsabilidade pelo desabamento. Em nota, o órgão federal afirmou que sua responsabilidade se restringe à operação da IPA4, que também foi danificada no deslizamento, mas a manutenção do porto de Terra Preta estaria fora de sua alçada. Segundo o DNIT, os danos à IPA4 foram consequência do desmoronamento da área vizinha, e não de falhas estruturais de sua obra.

Entretanto, o Ipaam sustenta que há relação direta entre as obras conduzidas pelo DNIT e a instabilidade do terreno que resultou na tragédia. Além da penalidade financeira, o órgão ambiental exige que o DNIT realize a recuperação ambiental da área atingida.

Fonte: Portal Marcos Santos