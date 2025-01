O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) declarou situação de emergência em 32 portos no Amazonas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa sexta-feira (17/01).

A declaração de emergência foi motivada pelo término dos contratos de operação, manutenção e regularização dos portos, que expiram neste mês de janeiro, deixando as instalações sem cobertura contratual.

De acordo com o Dnit, a medida abrange instalações portuárias de pequeno porte em 30 municípios localizados nas calhas dos rios Solimões, Madeira e Negro, além do Porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Veja a lista:

Benjamin Constant;

Coari;

Fonte Boa;

Japurá;

Jutaí;

Santo Antônio do Içá;

Tabatinga;

São Paulo de Olivença;

Tonantins;

Borba;

Humaitá;

Manicoré;

Nova Olinda do Norte;

Apuí;

Urucurituba;

Novo Aripuanã;

Alvarães;

Carauari;

Eirunepé;

Envira;

Guajará;

Ipixuna;

Itamarati;

Tefé (Lago de Tefé);

Autazes;

Barcelos;

Careiro da Várzea;

Itacoatiara (Antigo Terminal);

Itacoatiara (Novo Terminal);

Novo Airão;

Santa Isabel do Rio Negro; e

São Raimundo (Manaus).