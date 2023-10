O inquérito que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Isso depois que surgirem novas suspeitas sobre a participação no crime do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão.

A informação foi revelada pelo colunista de O Globo, Bernardo Mello Franco. A investigação tramitava na Justiça do Rio.

A mudança de foro se deu porque Brazão voltou a ser alvo da Justiça depois de ter sido citado no acordo de delação premiada do ex-policial militar Élcio Queiroz – o primeiro acusado pelo crime a assumir a coparticipação no assassinato. Élcio Queiroz está preso.

O mandante

Um relatório da Polícia Federal de 2019 apontou Brazão como o “principal suspeito de ser autor intelectual” dos assassinatos da vereadora e do motorista.

Brazão sempre negou a participação no crime.

Suspeito trapalhão

Ele já havia sido denunciado em 2019 pela então procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, em 2019, por atrapalhar a investigação, mas a Justiça do Rio rejeitou o pedido.

Aviso aos incendiários

O governado do Estado vem atuando com rigor diante da forte estiagem e, principalmente, no combate às queimadas ilegais, que já alcança R$ 17 milhões em multas nas regiões sul e metropolitana de Manaus, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

*

Ao menos é o que garantiu o governador Wilson Lima, durante visita ao Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do órgão estadual.

R$ 17 milhões em multas

O chefe do executivo advertiu que relação às queimadas, não tem outro jeito, a não ser fazer doer no bolso dos “incendiários” .

— Quem estiver dentro da ilegalidade será punido. A gente já aplicou algo em torno de R$ 17 milhões em multas.

*

Wilson garantiu que os órgãos fiscalizadores do Estado estão acompanhando em tempo real o que acontece principalmente no sul do Amazonas e aqui na região metropolitana –, afirmou Wilson.

Tá difícil

Apesar da boa vontade do governador Wilson Lima, a coisa não parece assim tão fácil.

O estado do Amazonas registrou o segundo maior acumulado de queimadas para setembro desde 1998, quando começou a ser feito o monitoramento.

*

Os dados são do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e foram atualizados apenas até a sexta-feira (29) — mas já sinalizam o segundo pior setembro da história do monitoramento.

15 mil focos de incêndios

Em 2023, já foram contabilizados 14.682 focos de incêndio — mais do que a média histórica anual de 9.617.

Por conta da estiagem, setembro costuma ser o mês mais severo de queimadas no estado do Amazonas, no bioma e na região da Amazônia Legal.

Juros do cartão

O Senado aprovou, nesta segunda-feira (2), o projeto de lei que limita os juros rotativos do cartão de crédito e regulamenta o Desenrola, programa do governo federal que renegocia dívida. A iniciativa estava em vigor desde julho, mas inicialmente como medida provisória (MP).

Renegociação da divida

Além da regulamentação do programa de renegociação das dívidas, o projeto de lei também limita a 100% do valor da dívida os juros do rotativo do cartão de crédito e do parcelado, caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação em 90 dias.

*

O texto, no entanto, não trata do fim do parcelamento de compras sem juros, modalidade apontada pelos bancos como responsável pelas altas taxas — que chegaram em junho a 437% ao ano.

Disputa ferrenha

A eleição dos conselhos tutelares ocorrida neste domingo teve uma votação recorde nas capitais brasileiras, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos.

*

São 6,1 mil conselhos tutelares espalhados pelo Brasil, que definirá 30,5 mil representantes.

Isso já foi o bastante para mobilizar a política nos últimos dias e incendeia a polarização entre a esquerda, bolsonaristas e evangélicos.

Em Manaus estacionou

Em 21 estados a eleição para o conselho tutelar de 2023 apresentou crescimento em relação a 2019.

A única capital que não teve alta em relação a 2019 foi Manaus (AM).

Só pensa naquilo

O deputado Alberto Neto vem fazendo das armas a sua bandeira de luta.

Depois de ensinar o filho, ainda criança, a atirar com uma arma de verdade, o ex-capitão conseguiu, através de emenda parlamentar, conjunto de armamentos para reforçar a Guarda Municipal.

Guerra pelo voto

Foi uma verdadeira guerra, parecia até eleição para o legislativcp.

Políticos se articularam nas ruas, nas igrejas e na internet para emplacar seus favoritos nos órgãos colegiados municipais, encarregados de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes quando há omissão da família, da comunidade ou do Estado.

Micheque pega pesado...

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reiterou suas críticas à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante um evento do PL Mulher em Salvador no sábado (30).

A ministra havia votado favoravelmente à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

...E ataca Rosa weber

No discurso, Michelle referiu-se à ministra Rosa Weber como alguém que deixou um “legado de morte” e afirmou que suas mãos estavam “sujas de sangue”.

*

Além disso, ela apresentou um boneco de plástico ao público, que simbolizava o feto nas 12 primeiras semanas de gestação.

— A ex-juíza estava militando para assassinar esse bebezinho de 12 semanas. Não ao aborto e sim a vida –, disse Michelle.

ÚLTIMA HORA

FAZ O “L” – Brasil criou 220.844 empregos com carteira assinada no mês de agosto

Divulgado nesta segunda-feira (2/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostrou que o Brasil criou 220.844 empregos com carteira assinada no mês de agosto de 2023. O resultado traduz uma diminuição de 23,34% em relação ao número de agosto de 2022, quando foram criadas 288.096 vagas. O cálculo é feito pela diferença entre o número de admissões e o número de demissões realizadas no período.

*

É o 8º mês consecutivo com saldo positivo em número de postos. No agregado, são 1.388.062 vagas criadas de janeiro a agosto, número que também representa queda de 27% na comparação com o mesmo período de 2022, em que foram criados 1.901.482 empregos.

ORGULHO

Assembleia Legislativa: Dia de festa para festejar e repensar a vida do idoso

No Dia Internacional das Pessoas Idosas, nesta segunda-feira (02), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou o Manifesto Comemorativo à data com ações de saúde, embelezamento e bem-estar voltadas às pessoas da Melhor Idade. Durante o evento, foram oferecidos serviços como design de sobrancelhas, esmaltação, massagem terapêutica e teste de glicemia e aferição de pressão. A massagem terapêutica, de acordo com a diretora, estará disponível até a próxima quarta-feira (4) das 8h às 14h. No Amazonas, a população de pessoas idosas saltou de 7% para 9,3%, no período entre 2012 e 2021, segundo dados da pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de julho de 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

VERGONHA

O deputado bolsonarista Gilberto Cattani (PL) é o rei da misoginia

Com ameaças de estupro, violência física, xenofobia, misoginia, preconceito a minorias, termos de baixo calão e mensagens com teor antidemocráticos, o deputado bolsonarista Gilberto Cattani (PL) permite e incentiva que seus seguidores promovam discussões acaloradas sobre diversos temas em suas redes sociais. O parlamentar é o único na história da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) a ensejar o acionamento da comissão de Ética e Decoro Parlamentar por três vezes. Entre os comentários estão ameaças contra a vereadora como: (sic) "Quero ver uma filha dela uma mãe ser estuprada se ela ia pensar assim estuprador e 30 dias amarrada sendo retalhada aos poucos sofrendo"; (sic) "Quero ver ela falar isso se tivesse sido estuprada'. Além disso, comentários misóginos e de ataques à minorias como LGBT: "Eu só aceito essa proposta de castração química se tirar o direito da mulher tem mais voz que o homem, pois conheço casos que a mulher acusa o cara de estrupo sem ao menos estar perto da mulher e o juiz condena assim mesmo". O cara é um monstro!