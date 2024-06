O pré-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Ramos (PT), lançou um projeto que foi batizado “Marcelo Interbairros”. A ideia é percorrer vários bairros da capital amazonense para conversar com os moradores sobre os principais problemas da área.

“Marcelo Interbairros” começou a circular na segunda-feira (17) pelas ruas do bairro Cidade de Deus, na zona Norte. Para o candidato do Lula, fazer turismo em Florianópolis ou em Recife é muito legal, mas não resolve os nossos problemas.

— Encontrar soluções lá e não conhecer Manaus também não adianta nada – disse o petista.

A frase de Ramos foi uma clara cutucada direta ao pré-candidato Amom Mandel (Cidadania), que esta semana visitou Florianópolis e Recife para buscar novas experiências em administrações bem sucedidas. Amom iniciou o roteiro de visitas com o prefeito de Florianópolis (SC), Topázio Neto (PSD), e seguiu para Recife (PE), onde se reuniu com o prefeito João Campos (PSB). As viagens, conforme afirmou o deputado federal, são realizadas no fim da semana, para não comprometer seu trabalho na Câmara dos Deputados.

Manaus real

Marcelo disse que foi até a Cidade de Deus e vai em outros bairros, porque isso sim, é conhecer Manaus, “uma cidade grande, cheia de problemas com gente muito sofrida, batalhadora e muito feliz”.

Alberto “chupou” a ideia

Bem a proposito sobre esse quiproquó, Amom disse nesta terça-feira (18) que o pré-candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto (PL) “chupou” a ideia resolveu seguir seus passos.

Repetindo Amom, o compadre de Bolsonaro, que só pensa em revólveres e balas, correu pra visitar o Secretário de Segurança Pública de São Paulo para “conhecer boas práticas e levar para a nossa cidade de Manaus”.

Deu o troco a Marcelo

Amom Mandel também resolveu dar o troco a Marcelo Ramos que cutucou seu giro pelo sul maravilha.

Segundo ele, Alberto Neto não é o primeiro adversário a chupar uma ideia sua.

O pré-candidato Marcelo Ramos (PT) também resolveu replicar formatos de conteúdos realizados em sua campanha.

Vídeo da dancinha

Mandel lembrou um vídeo onde fazia uma “dancinha”, como parte de uma trend.

— Ramos havia me criticado por publicar vídeos descontraídos, mas não demorou muito para fazer o mesmo.

Prêmio Congresso em Foco…

Apenas dois parlamentares da bancada do Amazonas no Congresso Nacional estão indicados para o Prêmio Congresso em Foco.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o deputado federal Adail Filho (Republicanos).

… indica apenas 2 do AM

O Prêmio reconhecerá os parlamentares que mais se destacaram ao longo do ano na defesa de propostas legislativas e de ações públicas que contribuam para o desenvolvimento da indústria.

A nova categoria especial, Apoio à Indústria, será oferecida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Serão premiados os cinco mais bem avaliados por um júri especializado, composto por representantes de cinco segmentos e do próprio Congresso em Foco.

Bolsonarista e fingidora

Armação: Nyedja a deputada encena feto abortado, estava a serviço do PL

Nyedja Cristina Gennari Lima Rodrigues, mulher que fez encenação bizarra sobre feto abortado durante sessão do Senado para debater o projeto de lei sobre o aborto, trabalha para senador bolsonarista.

Nyedja fez um escândalo fazendo uma encenação que simulava a reação de um feto durante um procedimento de aborto.

Teatro do absurdo

A sessão ocorreu nesta segunda-feira (17/6) e tinha como objetivo discutir o projeto de lei conhecido como PL do Aborto, que propõe equiparar o aborto em casos de estupro a um homicídio, alterando as condições atuais que permitem o aborto legal nesses casos.

Nyedja fez um escândalo fazendo uma encenação que simulava a reação de um feto durante um procedimento de aborto.

Mendigo do Pânico é preso

Procurado desde fevereiro de 2022, o humorista Carlinhos Mendigo foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, nesta terça-feira (18). Carlos Alberto da Silva deve R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho Arthur.

Carlinhos, que ficou famoso ao interpretar o personagem Mendigo, foi preso no bairro Jardim Paulista, conforme o programa Balanço Geral, da Record TV.

La Campelo detona PL do aborto

A deputada Alessandra Campelo (Podemos) caiu de pau sobre o PL do Estuprador, Projeto de Lei nº 1.904/2024, que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, propondo a equiparação do aborto após a 22ª

semana de gestação ao crime de homicídio.

Filhos de estupradores

Para a presidente da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa trata-se de um retrocesso que

criminaliza a mulher que já foi violentada.

— O que querem é que nós mulheres tenhamos filhos de estupradores –, disse a deputada.

São crianças

La Campelo observou que os dados oficiais apontam que a cada 10 estupros cometidos no

Brasil, seis são cometidos contra crianças.

— A maior parte das interrupções tardias de gestações ocorrem em crianças. Isso acontece porque uma criança não sabe nem dizer o que está acontecendo com seu corpo –, lamentou a deputada.

Lula combate violência…

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 14.899, de 2024, que exige que as diversas esferas de governo desenvolvam um plano integrado de metas focados na prevenção e no combate a todas as formas de violência contra mulheres.

…contra as mulheres

Publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (18), a norma não apenas estipula a criação de metas, mas também a implementação de novas infraestruturas e serviços dedicados ao atendimento e à proteção das mulheres em situação de risco.

ÚLTIMA HORA

LULA – “Não me venham querer que se faça ajuste em cima do povo pobre deste país”

Lula: “são os ricos que se queixam do que você está gastando com o povo pobre”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista à Rádio CBN na manhã desta terça-feira (18) e falou sobre a cobrança que sofre do mercado e da imprensa para reduzir os gastos do governo.

Lula disse que as pessoas que pedem pelo “equilíbrio fiscal” não querem abrir mão dos próprios benefícios e defendem que os ajustes sejam feitos nas políticas que beneficiam os mais pobres.

— As pessoas que falam que é preciso parar de gastar são as que que tem R$ 546 bi de isenção, de desoneração da folha de pagamentos. São os ricos que se empoderam de uma parte do orçamento do país e eles se queixam do que você está gastando com o povo pobre. Não me venham querer que se faça ajuste em cima do povo pobre deste país.

O presidente disse que está disposto a discutir o orçamento com a maior seriedade com a Câmara, com o Senado, imprensa, empresários, banqueiros.

— Para que a gente faça com que o povo humilde, trabalhador, o que mais precisa do estado, não seja prejudicado –, afirmou.

ORGULHO

O Mito do Mito, novo livro de Rita Lee feito especialmente para ser lançado após a morte dela, chegará às livrarias no próximo dia 29 de julho. O anúncio foi feito pelo instagram da editora Globo. Rita começou a escrever a obra em 2005, mas a artista decidiu parar e só foi concluído em 2019. Mas como tudo de Rita era cheio de mistérios, foi uma decisão pessoal da cantora lançar o livro póstumo.

— Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora-mistério –, brincou Rita ainda em vida sobre o livro.

VERGONHA

Raiff Matos: sempre rezando na cartilha de Bolsonaro e fazendo tudo que seu mito mandar

Em pleno século 21, ainda tem político de extrema-direita pensando como membro de uma deita de religiosos fanáticos que se dizem defensores da mulher, da família e dos direitos humanos. É o caso do vereador bolsonarista Raiff Matos (PL), que durante pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (18/06), defendeu a aprovação do Projeto de Lei nº 1.904/2024, em tramitação no Congresso Nacional, que trata sobre a questão do aborto no Brasil, batizado de PL do estuprador.

— Não podemos fazer vista grossa para o crime cometido contra uma vida que está dentro do ventre, totalmente indefesa. Por que essa criança precisa morrer? Um crime não pode acontecer por causa de outro crime, isso é inaceitável.

Será que o “nobre” vereador sabe que o tal projeto equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples e poderá permitir que uma mulher vítima de estupro que interrompesse a gravidez tivesse pena maior do que a do estuprador? Pois fique sabendo, sr. Raiff, que o PL do estupro é mais uma atrocidade entre as inúmeras proporcionadas pelo Congresso mais reacionário e fascista de todos os tempos.