Tentaram vetar a participação do pré-candidato a prefeito de Manaus Wilker Barreto (PMN) no primeiro debate eleitoral de hoje, na Band Amazonas, mas ele não aceitou e foi à luta. O Partido da Mobilização Nacional entrou com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e o candidato obteve o direito de ocupar um dos púlpitos do debate de ideias.

— Vejo a decisão do TRE como uma decisão em prol da democracia. Um candidato que pede para participar do debate enquanto outros fogem, eu faço questão de poder contribuir

Contribuir, mesmo como pré-candidato.

As razões do candidato

Wilker espera que nos próximos debates, já como candidato a prefeito, todos (os canais de TV) o convidem. E explicou suas razões:

— Eu sou de uma candidatura que disputou a última eleição ao lado do governador Amazonino Mendes; Estou com a campanha na rua; Sou politicamente ativo e exerço um mandato de deputado estadual, o que me credencia para contribuir com o debate – , defendeu.

Contra a democracia

Barreto também observa que as emissoras precisam entender que 60% dois eleitores inda não sabem em quem votar para prefeito. E cercear a participação de um candidato que quer contribuir e tem uma campanha de propostas e conteúdos na rua seria um absurdo.

— Então, eu acho isso uma posição contra a democracia. Parabenizo e agradeço ao TRE por me garantir o direito de participar do debate da Band.

PSD reforça David

O PSD do senador Omar Aziz disputará a eleição de outubro com s 42 candidatos para a disputa de vagas na Câmara Municipal.

Apesar de ser o nome mais ligado ao presidente Lula no Senado Federal, Aziz está apoiando a reeleição do prefeito David Almeida (Avante) e não do candidato do presidente e, Marcelo Ramos (PT).

— Recebi o apoio do prefeito David Almeida e agora estou retribuindo. O partido está unido em torno da candidatura dele e de outros prefeitos no interior –, justificou Omar.

David vai ao debate

E por falar no criador da “Disney Baré”, David Almeida não dá ouvidos aos seus assessores e marketeiros e decide ir ao debate da Band.

É comum na política candidato que lidera pesquisas não dar o ar de sua graça nos debates para não correr risco de cometer deslizes e desabar nas pesquisas.

Cidade encosta

O cenário da corrida eleitoral à prefeitura de Manaus é de empate técnico triplo, dentro da margem de erro.

Ao menos é o que garante pesquisa divulgada pela revista Exame, nesta quarta-feira (07/08).

David Almeida tem 22,2%, Amom Mandel, 18,7, e Roberto Cidade, 17,4% das intenções de voto.

Empatados

Os números apontam o crescimento do pré-candidato do União Brasil, Roberto Cidade, alcançando, segundo a pesquisa da Futura, o empate técnico na liderança com outros dois nomes.

Pretos, pretas e índios

Os candidatos e apoio a David foram confirmados em convenção partidária realizada na segunda-feira (5), que contou com as presenças de Omar e do deputado federal Sidney Leite.

— Temos candidatos homens, mulheres, pretos e pretas, além dos indígenas. A ideia do partido é dividir de forma mais igualitária, inclusive os recursos entre os candidatos para que todos possam fazer uma campanha digna ם, disse o presidente do PSD.

Rebeca agradece apoio

A ginasta Rebeca Andrade, que deixou Paris com quatro medalhas e o “título” de maior medalhista olímpica da história do Brasil, agradeceu, durante uma conversa com a imprensa, na Casa Brasil, em Paris, ao apoio do governo Lula federal ao esporte.

— O Bolsa Atleta com certeza é importante para a gente, porque a gente compra nossos materiais para treinamento, ajuda nossas famílias a trazer uma segurança para a gente, que muitas vezes é o que falta.

Bolsa Atleta

De acordo com a medalhista de ouro, isso permite que o atleta foque no trabalho e não tenha preocupações externas.

— Então, deixar o atleta confortável e confiante para fazer o papel dele, para que ele consiga realizar e orgulhar seu país.

Receita é injusta

E por falar em medalha olímpica, a Receita Federal se manifestou sobre a polêmica envolvendo a taxação dos prêmios recebidos pelos atletas olímpicos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris.

E disse que não pode isentar atletas de impostos sobre prêmios em Olimpíada porque bônus pago só pode ser isento via Projeto de Lei; medalhas não são taxadas.

Desrespeito aos atletas

O governo tem sido alvo de críticas nas redes pelo fato dos atletas serem obrigados a declarar a premiação que vão ganhar pelo desempenho na Olimpíada.

O povo quer saber

E o Bolsonaro, hein? Por acaso ele pagou para entrar com as jóias de ouro no país, que nem dele eram?

ÚLTIMA HORA

BARRIL DE PÓLVORA – Celso Amorim teme por guerra civil na Venezuela

Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula (PT) para assuntos internacionais, expressou sua profunda preocupação com a situação na Venezuela. Em entrevista ao programa Estúdio i, da Globonews, Amorim alertou para o risco de um grave conflito no país sul-americano.

— Eu temo muito que possa haver um conflito muito grave. Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito. E eu acho que a gente tem que trabalhar para que haja um entendimento. Isso exige conciliação. E conciliação exige flexibilidade de todos os lados –, afirmou Amorim.

A declaração de Amorim vem em meio a uma crescente tensão na Venezuela após as eleições presidenciais de 28 de julho. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou a vitória de Nicolás Maduro com 51,95% dos votos, enquanto o opositor Edmundo González obteve 43,18%. No entanto, a oposição contesta esses resultados.

A situação delicada na Venezuela levou Amorim a reforçar o pedido do governo brasileiro pela divulgação das atas eleitorais. “Temos que encontrar uma solução para isso. Acho, pessoalmente, pelo nível de divisão que eu vejo e existe na Venezuela, será necessário algum tipo de conversa de mediação”, afirmou.

ORGULHO

Para celebrar o que seria o centenário da rainha Elizabeth II, um projeto ambicioso está em andamento em Londres. Um jardim será criado em Regent’s Park, com design inspirado nos gostos da monarca e utilizando plantas que faziam parte de seus jardins privados. O espaço de 8 mil m² contará com um paisagismo exuberante, com destaque para os lírios-do-vale, flores que marcaram presença em momentos importantes da vida da rainha. Além da beleza, o projeto também tem foco na sustentabilidade, reutilizando materiais e criando um habitat para diversas espécies de animais.

VERGONHA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho Flávio Bolsonaro (PL) são sócios da Bravo, empresa que busca pesquisar, explorar e vender produtos à base de grafeno, usado para fabricar armas. Está explicado porque no governo do imbrochável o porte de arma era liberado.

A empresa pretende comercializar acessórios como capacetes para motocicletas e armas feitas a partir do grafeno, considerado cerca de trezentas vezes mais forte que o aço. O material chegou a ser definido por Bolsonaro como “ouro do futuro”. A expectativa de pesquisadores é que o grafeno seja usado, em breve, como matéria-prima pela indústria bélica por ser mais flexível, leve e resistente.

OUTRAS PALAVRAS