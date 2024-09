Candidato a prefeito de Manaus pelo partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), professor Gilberto Vasconcelos, tem uma explicação para o crescimento da extrema direita no país:

— A extrema direita cresceu na traição dos partidos de esquerda aos trabalhadores – resume meio que indignado.

Gilberto Vasconcelos foi o 4º candidato sabatinado pelo grupo dos Seis (G-6), formando pelos portais dos jornalistas Hiel Levy, Cláudio Barbosa, Mário Adolfo, Walmir Lima Marcos Santos e Newton Corrêa.

Durante 45, minutos, o professor tentou explicar a tentativa dos socialistas de manterem vivos, garantindo que “o socialismo não morreu”. Para ele, o avanço dos fascistas, principalmente no período Bolsonaro, se deu a partir do momento em que a esquerda se adequou ao sistema e abandonou a luta dos trabalhadores.

— Partidos e lideranças de esquerda falharam em representar adequadamente os interesses da classe trabalhadora –, diz Gilberto, não poupando nem mesmo o presidente Lula.

Efeito Lula

O socialista foi alertado por um dos entrevistadores que antes de fundar o PT, o então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva já tinha parado o ABC paulista com greves e mobilizado milhares de trabalhadores, em plena ditadura, onde havia repressão, censura e prisões.

*

— No movimento, Lula virou um nome mundial em defesa da democracia. Por que o PSTU de hoje não vai às ruas, mobiliza trabalhadores em defesa da democracia e de seus direitos? Prefere ignorar o momento não indo à luta? – perguntou um membro do G-6.

Barrados na mídia

Gilberto reagiu devolvendo outra pergunta ao jornalista:

— Quem disse que o PSTU não se mobiliza? No entanto, o que exista é a falta de espaços para a inserção de propagadas eleitorais gratuitas para partidos que não têm representatividade no Congresso. A lei foi criada para beneficiar quem já estava no poder – , cutuca Vasconcelos.

Herbert, eu?

Perguntado se seria o próximo Herbert Amazonas, eterno candidato do PSTU que disputou cinco eleições e nunca obteve mais que 0,2% dos votos válidos e desistiu da política (ou foi a política que desistiu dele), Gilberto recusou a comparação.

*

— Mas jamais renegaria a luta do Herbert. O PSTU e o socialismo resistiram até aqui porque ele teve a coragem de falar o que sempre falou –, avaliou o candidato.

O recado de Lula

O presidente Lula mandou um recado para Manaus no programa eleitoral de seu candidato, Marcelo Ramos.

O presidente disse que está colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos, trazendo e volta programas sociais como a Farmácia Popular, Luz para Todos e gerando emprego, “cuidado das pessoas”.

O recado de Lula 2

Lula observou que ninguém governa sozinho, que é preciso estar juntos trabalhando para melhorar a “sua vida e a vida de sua família”.

— Agora precisamos votar em quem vai colocar sua cidade no rumo certo. Em Manaus vote Marcelo Ramos! – , aconselhou o presidente.

Uma secretaria técnica…

O candidato do Cidadania a prefeito de Manaus, Amom Mandel disse que o que Manaus precisa é de uma gestão técnica e eficiente.

— Nossas secretarias contarão por profissionais competentes e capacitados, prontos para resolver os problemas que você enfrenta na cidade –, prometeu.

… E sem nepotismo!

.Amom também garantiu que, se eleito, Manaus será gerida “sem nepotismo e sem cargos por favores”.

Quem polui mais?

O imposto único, o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) , criado pela Reforma Tributária, tem como o relator de sua regulamentação senador Eduardo Braga (MDB-AM).

E não bastasse vir a ser o maior do mundo com percentual de 28% ainda vai punir produtos que fazem mal ao meio ambiente e à saúde, como automóveis, inclusive os elétricos entre eles.

*

Mas o senador Eduardo Braga teve ideia de escalonar estes impostos, punindo menos aos que poluem menos.

— Os elétricos poluem menos que os híbridos –, comparou o senador.

Braga cutuca vespeiro

Segundo alguns analistas, Braga, mesmo sendo do setor dos automóveis, nem imagina “o vespeiro em que se meteu, pois nem sempre o elétrico polui menos que o híbrido”.

Diz-me com quem andas

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, deve participar nesta quarta-feira (4/9) de um almoço com o presidente do partido, Leonardo Avalanche, acusado de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), e com candidatos a vereador da legenda.

Cara de pau

Esse será o primeiro evento da campanha de Pablo Marçal com a presença de Avalanche. Diante das suspeitas envolvendo o crime organizado, a avaliação entre aliados do influenciador era de que seria melhor manter distância.

ÚLTIMA HORA

AMAZONENSE NO CNJ – Campbell toma como corregedor nacional de Justiça e promete apagar incêndios

Presidente Lula foi á posse do ministro Mauro Campbell, no CNJ

O amazonense Mauro Campbell Marques ,ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques tomou posse, nesta terça-feira (3), como novo corregedor nacional de Justiça para o biênio 2024-2026. O cargo integra a estrutura do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e era exercido até recentemente pelo ministro Luis Felipe Salomão, que assumiu a vice-presidência do STJ em 22 de agosto.

Em seu discurso, Mauro Campbell – que é natural do Amazonas – ressaltou a importância da preservação ambiental e defendeu a criação de políticas públicas de apoio estrutural para a instrução de ações voltadas à proteção e à recomposição dos biomas nacionais.

— Hoje é o Brasil que está queimando. E cá estou para, junto com todos os juízes e juízas nacionais, apagar esses incêndios – , afirmou o ministro.

*

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao falar na cerimônia, Luís Roberto Barroso mencionou os pontos mais relevantes do currículo do novo corregedor e lhe deu as boas-vindas ao CNJ.

— Estou certo de que faremos coisas boas juntos –, declarou.

ORGULHO

Planta do cerrado: A foto premiada de Márcio Cabral, na Chapada dos Veadeiros

Márcio Cabral, um fotógrafo brasileiro ganhou o prêmio Epson International Pano Awards. Aos 49 anos, ele vence, na categoria de fotos panorâmicas, uma das premiações mais valorizadas do mundo. As informações são do portal Só Notícia Boa.

O brasileiro fez imagens noturnas da Sempre-viva, planta do cerrado. Chamada de “chuveirinho”, é muita usada em arranjos florais. Em Brasília, faz parte do cartão-postal da capital.

Marcio Cabral venceu o prêmio com a foto, elogiada pela composição plástica, que mais parece uma pintura de tão perfeita. Para criar esse efeito, ele usou a luz de uma lanterna, que destacou a beleza da Sempre-viva sob o céu estrelado da Chapada dos Veadeiros.

VERGONHA

Duda Salabert: BH pode ter uma o prefeita trans, se a política preconceituosa deixar

O preconceito é uma doença que, infelizmente, ainda é muito presente na vida brasileira. Empatada em segundo lugar com outros candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, a deputada federal Duda Salabert (PDT) disse nesta terça-feira (3) que não recebeu apoio de outros partidos na corrida eleitoral por preconceito. De acordo com a candidata, há um preconceito na política brasileira que a impede de receber apoio, apesar dos suas expressivas votações nas últimas eleições, tanto para a Câmara de BH, em 2020, como para a Câmara dos Deputados, dois anos depois.

— Nós mostramos que Belo Horizonte não tem problema algum em ter uma pessoa trans no segundo turno. Belo Horizonte não vê problema em ter uma pessoa trans em segundo lugar. Belo Horizonte não tem problema em ter a deputada mais votada uma pessoa trans, mas a política vê. O problema está muito mais na política do que na sociedade”, explicou.

OUTRAS PALAVRAS