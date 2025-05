Dito & Feito - ELEIÇÃO 2026 – O caminho do PT é o palanque de Omar Aziz

Visuliazação: 0

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) deixou claro que a posição do PT nas eleições de 2026 será estar no palanque do pré-candidato ao governo, senador Omar Aziz (PSD).

Faz sentido, hoje Omar é um dos mais próximos aliado do presidente no Congresso Nacional.

— O natural é apoiar o Omar. Agora, temos sim a intenção de ocupar vaga na chapa majoritária.

Ou de vice ou a outra vaga do Senado –, disse Marcelo, nesta sexta-feira (9) ao portal marioadolfo.com.

Puro sangue, nem pensar!

Embora tenham surgido rumores de que o PT poderia disputar a eleição para governador com uma chapa puro sangue, Marcelo Ramos afirmou que essa pretensão não existe no meio do partido.

— Não vejo ninguém no PT falando em chapa próprio. O caminho natural é apoiar o Omar –, afirmou.

Ainda é cedo

A coluna questionou se Marcelo Ramos aceitaria o convite para ser candidato a vice-governador, se convidado por Aziz.

— É muito cedo para isso – respondeu ele –, mas claro que eu aceitaria.

Quem sabe o Senado

Marcelo Ramos também não descarta a possibilidade de vir a disputar uma vaga para o senado federal.

Na última eleição para prefeito de Manaus, ele obteve 66 mil votos.

Cinco na disputa

Se esta opção se confirmar, teremos cinco candidatos disputando duas vagas ao Senado – Eduardo Braga (MDB), Wilson Lima (União), Alberto Neto (PL), Plínio Valério(PSDB) e Marcelo Ramos (PT).

Fraude no INSS…

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nesta quinta-feira (8) que a “engenharia criminosa” que viabilizou descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS foi montada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

… É herança de Bolsonaro

— Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior.

Lula apurou e puniu

Messias disse que foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva que conseguiu desbaratar a fraude.

— Mas quero dizer para vocês que não foi fácil, todos sabem a situação lamentável que encontramos no INSS, uma autarquia desmontada, sem servidores e sem sistema –, afirmou Messias.

Ele desmontou a DataPrev

Ele também acusou o governo Bolsonaro de desmontar a empresa pública DataPrev, que dá suporte tecnológico à Previdência Social, com o objetivo de privatizá-la.

*

A Dataprev, inclusive, foi incluída por Bolsonaro no rol de empresas para serem privatizadas, o que não ocorreu porque Lula não permitiu.

Perguntar não ofende

O governo Lula está sob fogo da oposição pela demora na investigação das fraudes.

Agora, se o problema já existia lá atrás, por quê os políticos de direita silenciaram no governo do Bolsonaro, hein?

Tiro pela culatra

Enquanto isso, o senador bolsonarista Plínio Valério (PSDB-AM), achando que vai prejudicar o governo Lula, anda defendendo a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar fraudes no INSS.

Pediu a punição do chefe

Ele cobrou punição aos responsáveis pelos descontos ilegais em benefícios previdenciários, que, em sua avaliação, atingem o segmento mais vulnerável da população.

*

— Assinei a CPMI, assinarei mais mil CPMIs ou CPIs que objetivem punir esses ladrões.

Essa acusação tem endereço, certo?

Rabo preso

Outro que quer meter o dedo na ferida provocada pela fraude do INSS é o deputado-capitão-major (sic) Alberto Neto (PL).

O bolsonarista juramentado que relatou a Medida Provisória 1.106/2022 (transformada na Lei 14.431/2022) alterando as regras sobre descontos em benefícios do INSS, diz que é “inocente”.

Melhor ficar quieto, major!

Em nota o parlamentar de extrema argumenta que “participado ativamente das apurações para garantir o ressarcimento dos aposentados prejudicados e a responsabilização dos envolvidos”.

*

Se isso for mesmo verdade, Alberto vai ter uma grande decepção pois todas as evidências comprovar que o rombo foi arquitetado no governo do imbrochável Bolsonaro.

Resta saber se ele vai ter coragem para admitir isso.

Sem alardes

O presidente Lula (PT) não é mineiro, mas vez por outra prefere trabalhar em silêncio, enquanto os cães ladram.

Ele afirmou neste sábado 8 que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União conduziram “com muita inteligência e sem nenhum alarde” a investigação sobre fraudes no desconto de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS.

Desmonte

De acordo com o presidente, o governo agiu para “desmontar uma quadrilha criada em 2019”.

As declarações foram proferidas no encerramento da viagem de Lula à Rússia, onde participou, na sexta-feira 9, da cerimônia de 80 anos do Dia da Vitória sobre os nazistas.

Rumo à China

Na sequência, ele partiu rumo à China, onde se encontrará com o presidente Xi Jinping

ÚLTIMA HORA

HABEMUS GAIVOTA – Ave na chaminé da Capela Sistina rouba a cena na eleição do papa Leão XIV

Enquanto isso na chaminé da capela sistina…

Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a chaminé da Capela Sistina, na expectativa pelo sinal de fumaça branca que anunciaria a eleição do novo Papa, uma cena inusitada acabou chamando a atenção no Vaticano: uma gaivota foi filmada, segundos antes da fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina indicando a eleição do papa Leão XIV.

A gaivota é uma ave marinha que apresenta hábito alimentar onívoro, consumindo, portanto, seres vivos.

momento, registrado por fiéis e jornalistas presentes na Praça de São Pedro, mostra a ave alimentando calmamente sua cria, alheia à movimentação histórica ao redor.

*

Esse comportamento das aves é comum na natureza e conhecido como regurgitação alimentar. É um processo pelo qual os pais digerem parcialmente a comida no papo e a oferecem aos filhotes, garantindo nutrientes essenciais. A cena foi transmitida ao vivo pelas câmeras de redes de notícias internacionais, tornando os pássaros improváveis protagonistas de um dos eventos mais solenes da Igreja Católica.

ORGULHO

Cristo redentor, no Rio de janeiro, abençoa e novo papa

Na madrugada desta sexta-feira (9/5), o Cristo Redentor homenageou o novo líder da Igreja Católica. A imagem sorridente do recém-eleito Papa Leão 14 foi projetada sobre o monumento, acompanhada da tradicional expressão latina “Habemus Papam” e do Brasão de São Pedro (uma referência ao primeiro papa), no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. A projeção, que ocorreu poucas horas após o resultado do Conclave, foi organizada pelo Santuário Cristo Redentor e teve como objetivo celebrar o novo pontificado com uma mensagem de fé, esperança e unidade para o mundo inteiro.

VERGONHA

A Justiça do Distrito Federal condenou nesta terça-feira (29) o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao pagamento de R$ 200 mil em danos morais coletivos em função das acusações de transfobia durante discurso proferido da tribuna da Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, em 2023.

A ação foi movida por associações representativas da comunidade LGBTQIA+, que acusaram o parlamentar de promover discurso de ódio ao vestir uma peruca amarela e disse que “se sentia uma mulher” e que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

Na sentença, a juíza Priscila Faria da Silva, da 12ª Vara Cível de Brasília, entendeu que o discurso do deputado não se enquadra na liberdade de expressão.

OUTRAS PALAVRAS