Dinamarca e Sérvia empataram por 0 a 0 nesta terça-feira (25), em Munique, pela terceira rodada do Grupo C da Eurocopa, resultado que eliminou os sérvios e classificou os dinamarqueses para enfrentar a anfitriã Alemanha nas oitavas de final. A seleção sérvia se despede da Euro como lanterna da chave depois de somar apenas dois pontos e marcar um único gol, enquanto a Dinamarca passa na segunda posição, atrás da líder Inglaterra. A partida entre dinamarqueses e alemães está marcada para este sábado (29), às 16h (horário de Brasília), no estádio do Borussia Dortmund.

