Os casais que estão ansiosos para o dia mais romântico do ano e ainda não compraram o presente para a pessoa amada podem aporvietar as promoções e produtos ofertados por alguns shoppings de Manaus.

Confira a seguir algumas dicas para suspreender seu par.

O Manauara Shopping preparou uma surpresa para os casais com a promoção “Tem Tudo Que Eu Amo”. Até 12 de junho, ou enquanto durarem os estoques, os clientes podem ganhar um Coração Black & White Kopenhagen a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes.

Pela campanha, cada CPF terá direito a um brinde, que pode ser retirado no posto de trocas localizado no Piso Castanheiras, em frente à YouCom.

A lista completa de lojas participantes e o regulamento da promoção estão disponíveis em manauarashopping.com.br/promoções.

Feito com um delicioso chocolate Kopenhagen, o Coração Black & White possui um formato facetado moderno e elegante, lapidado como um diamante. Além disso, conta com uma caixa delicada, com frente transparente, que guarda com carinho o coração de chocolate. Duas partes formando um só coração para celebrar o amor.

Shopping Ponta Negra

Os clientes do Shopping Ponta Negra que realizarem compras no valor de R$ 400, entre os dias 3 e 19 de junho ganharão um vinho português e ainda concorrerão a uma experiência gastronômica no Restaurante Pobre Juan.

O posto de troca da campanha ficará localizado no segundo piso (L2) ao lado da Diesel. Ainda em outro espaço no piso L2, os clientes também poderão curtir a área instagramável para registrar o clima romântico no mall.

Os clientes participantes da promoção poderão realizar uma troca por CPF. No entanto, aqueles que realizarem cadastro no aplicativo Clube Ponta Negra ganharão cupons em dobro para participar do sorteio dos jantares românticos. A plataforma está disponível para download nas lojas Google Play e App Store.

Serão sorteados dez jantares românticos por meio da loteria federal com divulgação do resultado a partir do dia 24 de junho. O regulamento da promoção poderá ser conferido no site http://shoppingpontanegra.com.br/.

Amazonas Shopping

Nesse clima de romance, o Amazonas Shopping realiza até o dia 19 de junho, a promoção “Amor por todo lado”, que vai sortear oito pacotes de hospedagem no Hotel Evolução Ecolodge, localizado às margens do rio Negro, em Iranduba.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o Dia dos Namorados é uma data que gera bastante expectativa no comércio em geral. Os lojistas do Amazonas Shopping, diz ela, estão otimistas e se preparam para boas vendas.

O Evolução Ecolodge é um hotel de selva rodeado pela natureza, o que proporciona uma experiência única e especial aos hóspedes, com atividades de ecoturismo, gastronomia regional, além de oferecer o espetáculo das paisagens exuberantes da Amazônia.

O pacote dos ganhadores é de três dias, sendo duas noites, inclui translado ida e volta do hotel, refeições e passeios de canoa pelo igapó, visita à casa dos caboclos, visita à comunidade Acajatuba, pesca de piranhas, contemplação do pôr-do-sol, passeio noturno do rio com focagem de jacarés e caminhada na selva.

Para participar da promoção “Amor por todo lado”, a cada R$ 300 em compras nas lojas do Amazonas Shopping, o cliente troca as notas fiscais por um número da sorte. Para isso, é necessário baixar o aplicativo “Amazonas Shopping” na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”.

Em seguida, basta clicar em participar, na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa os comprovantes fiscais. Dessa forma, já está apto a receber o número da sorte.

Durante a promoção, irá funcionar na Praça de Eventos Rio Solimões um lounge para que os clientes possam esclarecer as dúvidas. O sorteio acontece no dia 29 de junho e a apuração e divulgação dos vencedores vai ser no dia 1 de julho.

Sumaúma Park Shopping

O Sumaúma Park Shopping está com a campanha de Dia dos Namorados batizada de “Namorados Suma, para realizar o sonho da sua paixão”, que sorteará um vale-compras único no valor de R$ 10 mil, livre para utilização em uma ou mais lojas.

A cada R$ 250 em compras nas lojas e quiosques participantes, o cliente recebe um cupom para concorrer à premiação. Porém, a troca feita no aplicativo do Sumaúma – disponível nos sistemas Android e iOS – valerá cupom triplo. Aumentando ainda mais as chances de ganhar.

O posto físico de troca das notas fiscais ficará localizado no Piso Japiim (1º andar), e funcionará de acordo com os horários do shopping. A promoção será válida até o dia 13 de junho e o sorteio será realizado no dia 14, no próprio posto de troca.

Mais informações podem ser encontradas no regulamento do sorteio disponível no site sumaumaparkshopping.com.br ou por meio do Instagram (@sumaumaparkshopping).

Millenium Shopping

O Millennium Shopping vai sortear dois pacotes de viagem para um destino de tirar o fôlego para os amantes de praias paradisíacas: Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Para participar, basta o cliente realizar compras a partir de R$ 200 nas lojas do mall, entre os dias 24 de maio a 12 de junho, e trocar as notas fiscais por números da sorte. O sorteio do Dia dos Namorados será realizado no dia 15 de junho.

“O posto de trocas da promoção fica localizado em frente à praça de alimentação. As compras darão direito a um número da sorte para participar do sorteio, e as compras realizadas aos fins de semana valem o dobro para concorrer aos pacotes de viagem”, informou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Os casais vencedores da promoção do shopping ganharão um pacote de viagem para duas pessoas com tudo pago, ou seja, vai contemplar desde as passagens aéreas e hospedagem em um resort com direito a café da manhã.

“A campanha de Dia dos Namorados deste ano é uma maneira de comemorarmos o amor, aproximar as pessoas e valorizar os momentos. Esperamos ser o local escolhido pelos enamorados tanto para escolher o presente quanto celebrar a data, seja com um jantar especial ou por quê não um cinema a dois?”, comentou a coordenadora de marketing do Millennium.

E as vitrines do shopping já estão recheadas de opções para a data. Entre os produtos que devem se destacar neste ano estão os perfumes, cosméticos, vestuário, calçados e acessórios eletrônicos, como relógios esportivos e fones de ouvido.

O post Dia dos Namorados: shoppings de Manaus sorteiam viagem, jantar e hospedagem apareceu primeiro em Portal Você Online.